Marles razvoj gradi na popolni energetski samozadostnosti svojih objektov. To na eni strani dosegajo z dodanimi ukrepi na področju zmanjšanja energijskih izgub, na drugi pa z vgrajevanjem naprav za pridobivanje energije iz okolja. Že pred leti so poseben poudarek namenili konceptu Zero Energy Home ter s tem postali eden prvih proizvajalcev lesenih montažnih hiš, ki so zadostili zahtevam nove evropske direktive o skoraj ničenergijski gradnji. Že lani so se odločili za njegovo nadgradnjo. Lotili so se razvoja novega koncepta, katerega cilj je zagotavljanje najvišje stopnje bivanjskega ugodja v okolju z naravnimi trajnostnimi materiali. S tem želijo še nadgraditi uporabniško izkušnjo svojih kupcev. Rdeča nit novega koncepta je zagotavljanje zdravega bivanja in čim večjega ugodja, ki ga bodo uživali stanovalci v njihovih objektih. Sistem gradnje so karseda približali ekološki gradnji, ki bo v prihodnje še pridobivala veljavo. Zato v objekte vgrajujejo izključno preverjene in certificirane materiale najvišje kakovosti, ki zagotavljajo visoko bivalno ugodje.

Sprehod po hiši v navidezni resničnosti Da bi lahko čim bolje uresničevali individualne želje svojih kupcev, raziskujejo tudi možnosti, ki jim jih odpirajo sodobne visokotehnološke rešitve. Tako na primer uvajajo čedalje bolj priljubljene tehnologije navidezne resničnosti. Z njeno pomočjo kupcem omogočajo, da se lahko po novi hiši »sprehajajo«, še preden je zgrajena. S programsko opremo lahko namreč posnamejo okolje zasnovanega doma in simulirajo fizično prisotnost v objektu. S tem dosežejo, da je vsaka hiša zasnovana po želji kupca ter popolnoma prilagojena njegovim potrebam in predstavi o novem domu. Nova tehnologija omogoča tudi simulacijo dnevnega gibanja sonca, kar je tako kupcu kot arhitektu v veliko pomoč pri umeščanju objekta v okolje in pridobivanju čim boljših energijskih pribitkov, ki jih ustvarjajo sončni žarki.