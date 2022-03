Balkone se je dolga leta gradilo na klasični način – kot ograjene police za izhod, ki so funkcionalno in konstrukcijsko povezane z notranjimi prostori. Zaradi te konstrukcijske povezave so balkoni predvsem pri armiranobetonskih konstrukcijah izrazit toplotni mostovi, skozi katere prihaja do velikih toplotnih izgub. Funkcionirajo kot hladilno rebro, kar pri energetski sanaciji objekta predstavlja nemalo težav.

Pri adaptaciji ne spreglejte balkona Izguba toplote skozi balkon je na starejšem objektu s slabo energijsko bilanco razmeroma majhna. Takšen objekt večino toplote izgubi skozi stene in streho, balkon pa v širši sliki toplotnih mostov ne predstavlja izrazitega deleža. Razmerje se obrne, če pri adaptaciji najprej zamenjamo okna, potem izoliramo mansardo in naredimo še novo fasado, ne izoliramo pa balkona. Ta postane izrazit toplotni most, prek katerega prihaja v hladnejših mesecih do znatnih toplotnih izgub. Zapostavljanje balkona pri izdelavi fasade lahko poslabša kakovost bivanja, vplivi pa so največji na velikih, dolgih balkonih. Skozi neizoliran balkon na bivalni etaži pozimi izgubljamo toploto skozi tla, prek armiranobetonske plošče se ohlajajo tudi zidovi. Izolirani morajo biti tudi balkoni v etažah, ki niso namenjene bivanju. Če balkon v nenaseljeni mansardi ni izoliran, se ohlajajo strop in zidovi spodnje etaže. Površna adaptacija bivalnih prostorov med dvema tako hlajenima armiranobetonskima ploščama razumljivo ne izpolni pričakovanj. Posledica takšnega toplotnega mostu so po nepotrebnem visok račun za energente in hladen občutek v delu prostora, ki je pod največjim vplivom toplotnega mostu, kar je še bolj opazno, če je v bližini sedežna garnitura ali postelja. Pogost je tudi pojav kondenzata na notranjih površinah z nižjimi temperaturami, ki so najbližje toplotnemu mostu. S kondenzatom sta povezana odstopanje ometa in pojav plesni, sploh če so hladna mesta skrita za zavesami ali pohištvom, ki preprečuje kroženje zraka.

Reševanje simptomov je prvi ukrep Če imate v bivalnih prostorih neizoliran balkon brez omenjenih težav, najverjetneje dobro skrbite za kakovost zraka ali pa se zrak izmenjuje prek slabo zatesnjenega stavbnega pohištva. Glavni ukrep pri težavah zaradi neizoliranega balkona sta kroženje in izmenjava zraka. Z rednim zračenjem znižujemo relativno zračno vlago, kar prepreči večino pojavov. Toplotni most še vedno opravlja svojo neprijetno funkcijo, a simptomi so pod nadzorom. Poleg zračenja priporočamo umik senčil in pohištva iz bližine toplotnega mostu, ki poteka na stiku zunanje stene in balkona.

Balkon v izolativnem ovoju Toplotni most je prekinitev fasadnega toplotnega ovoja. Če želimo obstoječi balkon v celoti vključiti v ta ovoj, ga moramo na vseh straneh izolirati z isto debelino izolacije, kot jo ima fasada. To ni vedno izvedljivo. 15–20 centimetrov izolacije pod balkonom lahko zastre okna v spodnjem nadstropju ali oteži gibanje pod njim, pa tudi pritrjevanje je težavno. Čelna stran vizualno podaljša balkon, a ograja ostane na istem mestu. Takšna količina izolacije je na zgornji stran neizvedljiva, saj nimamo razpoložljive višine. V praksi se zato največkrat glede na razpoložljiv prostor izolira spodnjo in čelno stran balkona, zgoraj pa se namesti vsaj tri centimetre toplotne izolacije, hidroizolacijo in talno oblogo. Za izvedbo navedenega mora biti razlika v višini med notranjostjo in balkonom vsaj pet centimetrov. Takšen balkon je funkcionalno in vizualno popolnoma spremenjen, kar pri načrtovanju adaptacije vodi v iskanje alternativ. Rešitev je lahko toplotnoizolativno zastekljevanje, da toplotni ovoj predstavlja spodnja stran balkona, zastekljena stena in strop, tla pa obložimo zgolj s talno oblogo.

Balkonov vse manj, kakšnega pa tudi odrežejo Klasični balkoni so s sodobnimi gradbenimi zahtevami v tako slabem odnosu, da se investitorji pri adaptaciji starejših objektov nemalokrat odločijo in stare balkone odstranijo. Balkoni niso na slabem glasu zgolj zaradi toplotnih izgub, težave so tudi drugje. Brez nadstreška so izpostavljeni dežju. Brez ustreznega naklona ter brezhibne hidroizolacije lahko že po prvi zimi presenetijo z odstopanjem talne obloge in ometa. Funkcija balkonov pogosto ni izkoriščena, saj so z ozko zasnovo nepraktični za druženje in na njih v resnici preživimo zelo malo časa. Njihovo funkcijo lahko razširimo z zastekljevanjem, kar največkrat zasledimo na večstanovanjskih zgradbah. Vse to so razlogi, da je cena adaptacije balkona glede na njegov prispevek h kakovosti bivanja v resnici zelo visoka in rušitev se zdi precej racionalna rešitev.