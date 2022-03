Zgodbe o beguncih v Sloveniji

V Sloveniji je trenutno registriranih 7318 beguncev iz Ukrajine. Približno polovico prošenj za začasno zaščito je prejela policija, polovico upravne enote. Možno je, da se nekatere podvajajo. A v vsakem primeru je ukrajinskih beguncev pri nas več, kot jih je slovenski sistem vajen. V preteklih dveh desetletjih je preplet policijskih in administrativnih ukrepov skrbel predvsem za to, da bi bilo ljudi, ki bežijo pred vojnami in preganjanjem, pri nas čim manj. Če jim je že uspelo priti, je država skrbela za to, da so obupali in odšli. Redki posamezniki, ki so se odločili za »boj« s slovenskim azilnim sistemom in sistemom obravnave tujcev, so doživljali razočaranja. Malo jih je vztrajalo in si tu uredilo življenje. Slovenija preprosto ni narejena za takšne stvari.