Direktor Notranjskega parka Matevž Podjed je povedal, da je nehvaležno odgovarjati na vprašanje, kdo je krivec, saj lahko mimogrede s prstom pokažemo na napačnega človeka ali skupino ljudi. »A verjetno drži, da se na tovrsten 'šport' ne pripeljejo z Jesenic ali iz Maribora. Identifikacija storilcev je zahtevna, saj so bili opremljeni s čeladami, zaradi česar je prepoznava otežena,« je povedal direktor parka.

Vožnja s štirikolesniki po regijskem parku, ki leži znotraj meja občine Cerknica, ima seveda velike posledice. Zlasti pomlad je kritična zaradi zagotavljanja miru pticam, ki si ustvarjajo potomce in zato iščejo prostor za gnezditev. »Cerkniško jezero z okolico je globalno pomembno mokrišče predvsem zaradi 280 vrst ptic, ki so jih tu opazili in popisali. Vožnja s kros motorjem ali štirikolesnikom je zato vožnja skozi dnevno sobo teh ptic. Posledice si je lahko predstavljati,« je povedal direktor Podjed in opozoril: »Moramo tudi razumeti, da smo ljudje v tej prekrasni naravi le gostje.« Primer minulega vikenda žal ni osamljen. »Za zdaj smo v okviru projekta LIFE Stržen, ki ga izvajamo z evropskimi sredstvi, res natančno definirali obseg tovrstnega obnašanja, ga dokumentirali in s kršitvami redno seznanjamo policijo,« je povedal sogovornik. O dogajanju so obvestili tudi inšpekcijo za okolje in prostor. »Lahko povem, da inšpekcija za letos napoveduje več večjih akcij,« je še povedal direktor Matevž Podjed. vl