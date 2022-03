V primerjavi s tekmo proti Hrvaški je slovenski selektor Matjaž Kek naredil štiri spremembe. V začetni enajsterici so zaigrali Stojanović, Mevlja, Zahović in Šeško, na klop so se preselili Karničnik, Gnezda Čerin in Šporar ter na tribuno Blažič. Ob petih igralcih v zadnji vrsti sta bila defenzivna vezista Kurtić in Lovrić (poleti bo prestopil v italijanskega prvoligaša Udinese, s katerim je podpisal petletno pogodbo), medtem ko naj bi gol Katarcev ogrožali Zahović, Zajc in Šeško. Od načrtovane slovenske ofenzive v prvem polčasu ni bilo nič, saj je znova primanjkovalo kreativnosti v zvezni vrsti, zato je bila tekma prava uspavanka. Katarci, ki so na lestvici Fife na 52. mestu (Slovenija je 64.), so bili boljši v uvodnih 20 minutah. Slovenci so v prvem delu edinkrat na gol tekmeca streljali v 18. minuti, ko je Kurtić žogo s prostega strela poslal visoko čez gol, medtem ko je moral vratar gostov Oblak posredovati kar petkrat.

Potem ko so na začetku drugega polčasa v igro vstopili Karničnik, Gnezda Čerin in Celar, so Slovenci težišče igre prenesli na polovico Katarcev. Slovenci so tekmeca spravili v podrejen položaj, igrali kombinatorno ter imeli dovolj priložnosti za zadetek, ki so jih zapravili Šeško (dva strela mimo gola), Stojanović, Bijol in Celar (stresel vratnico). Umetniški vtis je bil zaradi predstave v drugem polčasu boljši od končnega izkupička.

Za Slovenijo so igrali: Oblak, Sikošek, Brekalo (od 46. Karničnik), Mevlja, Bijol, Stojanović (od 87. Horvat), Kurtić, Lovrić (od 46. Gnezda Čerin), Zajc (od 81. Gorec Stanković), Zahović (od 46. Celar), Šeško (od 77. Verbič).

Slovenski upi proti Kosovu znova razočarali

Mlada slovenska reprezentanca do 21 let je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v Celju remizirala s Kosovom 0:0, enak izid pa je bil tudi v petek v Prištini. Po kakovosti je bila tekma na skromni ravni (razmerje v strelih na gol 4:1 za gostitelje) in brez velikih priložnosti, saj je slovenskim upom kronično primanjkovalo nogometne inteligence, znanja, hitrosti in kakovosti za kreacijo v zvezni vrsti. Očitno je, da nekateri Slovenci niso sposobni odigrati dveh tekem v štirih dneh. Kosovo je igralo zelo trdo in bojevito, zato je zaradi odločnosti dobivalo dvoboje in druge žoge. Ob takšni igri brezkrvnim Slovencem ni uspelo vzpostaviti prevlade in so le dvakrat nevarneje streljali na gol Kosova, ki je imel po glasnosti navijačev premoč na tribuni.

»Pričakovali smo točno takšno tekmo. Tipična bojevita tekma brez izrazitih priložnosti. Odločal je značaj. Želeli smo imeti žogo več v posesti in biti bolj ofenzivni, vendar je bil tekmec agresiven in je stal blizu našim fantom. Izid 0:0 je pravičen. V Prištini smo igrali veliko boljše in smo si zaslužili zmago,« je tekmo analiziral selektor Slovenije Milenko Ačimović, ki je bil tudi sam v slabi dnevni formi pri izbiri začetne enajsterice. Slovenija ima na tretjem mestu po osmih tekmah deset točk in v konkurenci Anglije in Češke nima več možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Slovenija bo do konca kvalifikacij junija igrala še z Andoro in Anglijo.

Slovenski kadetski reprezentanci (igralci do 17 let), ki jo vodi selektor Aleksander Radosavljević, se ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo. V zadnji, odločilni tekmi kvalifikacijskega turnirja, ki ga je gostila Slovenija, je izgubila s Turčijo s 3:4, potem ko je trikrat vodila, še v 85. minuti s 3:2.