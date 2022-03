Zdi se, da je Ljubljana znova košarkarsko zadihala. Po nedeljskem spektaklu, ko je Cedevita Olimpija v nabito polnem Tivoliju v kakovostni in izenačeni tekmi na koncu strla Partizana, so bili kapetan Jaka Blažič in soigralci glavna tema pogovorov v slovenski prestolnici in tudi širše še dan kasneje. Kar nekoliko potihoma so zmaji v pomlajeni zasedbi nato v ponedeljek v ligi za prvaka porazili še Helios. Delovalo je, kot da je izjemna nedeljska atmosfera z energijo napolnila mlade Luko Ščuko, Dana Duščaka in Blaža Habota, ki so bili glavni razlog, da so Domžalčani prvič letos klonili v domači dvorani. Olimpija je sicer danes že pred novim izzivom. V predzadnjem, 17. krogu evropskega pokala v Stožice prihaja eden glavnih favoritov za končno zmago Valencia, za katero ne bo igral slovenski reprezentant Klemen Prepelič, ki si je na nedeljskem obračunu španskega prvenstva zlomil roko, nemudoma prestal operativni poseg in bo z igrišč odsoten do konca sezone.

Golemcu ni jasno, od kod Blažič vleče energijo

Olimpija v obračun z eno najboljših španskih ekip, ki odkrito računa na vrnitev v evroligo, vstopa polna samozavesti. Tako v evropskem pokalu kot v ligi ABA je v nizu šestih zaporednih zmag. Ljubljančani so ujeli tako dobro formo, da jih iz ritma ne spravi praktično nič več. V nedeljo niso podlegli izjemni atmosferi, temveč so iz nje črpali energijo, po zelo dolgem času pa se jim je ustavil met za tri točke. A zmaji so našli druge načine za dosego košev, hkrati pa močno zagrizli v obrambi. »Ves čas poudarjam, da bodo prišle tekme, ko nam ne bo stekel met. To je bilo proti tako agresivni ekipi, kot je Partizan, normalno. Puščali so nam malo odprtih metov, ko pa smo prišli do njih, smo grešili. Pogovarjamo se, da take primere rešujemo z dobrim skokom, obrambo in hitro igro. To nam je proti Partizanu na koncu tudi prineslo uspeh,« je pojasnjeval trener Olimpije Jurica Golemac.

Eno glavnih orožij Olimpije proti Valencii bo Jaka Blažič, ki se je pri 31 letih razvil v enega boljših evropskih igralcev. Od vrnitve v Ljubljano pred tremi leti ves čas napreduje in je danes košarkar, na katerega se lahko soigralci zanesejo tako v obrambi kot v napadu. »Ne vem več, kaj naj sploh rečem o njem. Sodelujeva tretjo sezono in res je neverjetno, kako napreduje. Ni mi jasno, od kod vleče energijo, saj vsako tekmo v obrambi pokriva najboljšega nasprotnega branilca, v napadu pa je postal preudaren in točno ve, kdaj je dobro potegniti v protinapad in kdaj igrati potrpežljivo. Resnično se je prelevil v vrhunskega igralca, ki zna izkoriščati bogate izkušnje in ne izgublja več po nepotrebnem žog, kar je bila v preteklosti morda njegova pomanjkljivost,« je kapetana moštva pohvalil Golemac, ki ima ob tem tudi kar nekaj igralcev, ki se v ključnih trenutkih ne ustrašijo prevzeti odgovornosti. Proti Partizanu je bil to Yogi Ferrell. »V Blažiču, Pullenu in Ferrellu imamo tri igralce, ki odlično vodijo žogo. Tisti, ki je vroč, prevzame vajeti. Ferrell se je počutil dobro, prevzel odgovornost in nam prinesel zmago,« je pojasnil Golemac.

Murić znova računa na navijače

Košarkarji Olimpije si po polnem Tivoliju zdaj želijo, da bi se danes čim bolj napolnile tudi Stožice. Dva kroga pred koncem so v igri za vsaj četrto mesto v skupini B, ki prinaša prednost domačega parketa v osmini finala. Naloga bo znova peklensko težka, saj je Valencia izredno kakovostno moštvo, ki je sicer s poškodbo Prepeliča veliko izgubilo, saj je slovenski reprezentant s 14,2 točke na tekmo prvi strelec moštva na drugokakovostnem evropskem tekmovanju. »Žal mi je za Prepeliča in mu želim čim hitrejše okrevanje. Valencia je močan nasprotnik, ki je v vrhu naše skupine evropskega pokala in španskega prvenstva. Nismo imeli veliko časa za analizo, a vemo, da je Valencia izredno močna v skoku, celo najboljša v evropskem pokalu. Tobey in Dubljević kraljujeta pod obročema in znata zadeti tudi od daleč. Hermannsson odlično vodi moštvo, Claver in Lopez pa sta odlični krili,« je nasprotnika analiziral Golemac.

Nove zahtevne preizkušnje se veseli tudi Edo Murić, eden najbolj borbenih igralcev Olimpije. »Valencia je sestavljena z namenom, da osvoji evropski pokal in se vrne v evroligo. Gre za atraktivnega nasprotnika, ki igra zares kakovostno. Upam, da bo v Stožicah veliko navijačev, saj smo pokazali, kaj lahko naredimo skupaj. Komaj že čakamo, da se tekma začne.«