Koper. Na okrožnem sodišču v Kopru je bil včeraj predobravnavni narok za 24-letnega Hristijana Bozova iz Postojne. Tožilstvo mu očita, da je oktobra lani vsaj 12-krat zabodel 22-letnico in ji povzročil življenjsko ogrožujoče rane. Bozov ni priznal krivde za poskus umora 22-letne sokrajanke.

Postojnčan, ki je v priporu od 11. oktobra lani, je po prepričanju tožilstva žensko napadel in ji poskušal vzeti življenje, pri čemer je deloval iz nizkotnih razlogov, brezobzirnega maščevanja in ljubosumja, ker ga je ženska zavrnila, je navedla tožilka Vesna Medica. Pri tem je obtoženi žrtev z nožem vsaj 12-krat zabodel. Ker je ženska kričala in so na kraj prišli drugi ljudje ter ji je bila nudena medicinska pomoč, pa je ostalo le pri poskusu umora, je dodala tožilka.

Bozov torej krivde ni priznal, svoj zagovor pa bo predvidoma podal na začetku glavne obravnave 21. aprila. Na predlog obrambe bodo neposredno zaslišali okoli 15 prič, glede na predlog tožilstva pa bo v zadevi sodil sodni senat.

Zvabil jo je na srečanje

Dogodek se je zgodil 11. oktobra 2021 zjutraj v Postojni, ko se je 22-letnica vrnila z dela in se na željo Bozova z njim sestala ob gozdarski šoli. Spoznala sta se sicer že prej, in sicer v podjetju, kjer so v isti hali delali Bozov, njegova žena in oškodovanka Vanja T. No, on je delal v drugi hali. Vanja se je po lastnih besedah (zgodbo je sicer razkrila Slovenski novicam) spoprijateljila z ženo Bozova​, ta pa naj bi jo začel osvajati. Ker ni in ni hotel prenehati, je zaprosila za premestitev z delovnega mesta na drugo. Ker tudi to ni pomagalo, je celo dala odpoved. Enako je storil še on, ona pa si je potem ravno zato premislila in prekinila vse stike z njim. Nekoč pa jo je srečal in ji predlagal, da se sestaneta. Kar se je zgodilo tistega usodnega jutra. Ukazal ji je, naj se usede v avto. Pogovor naj bi se kmalu spremenil v prepir, v katerem naj bi Bozov izvlekel nož in 22-letnico večkrat zabodel. Prenehal in pobegnil naj bi šele, ko so se pojavili očividci. Krike naj bi namreč slišal njen sodelavec, ki je kadil na balkonu bližnjega bloka. Še istega dne je policija prijela Bozova v njegovem stanovanju in ga zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja poskusa umora pridržala. Aretaciji se ni upiral. Grozi mu od 15 do 30 let zapora.

Dvaindvajsetletnico so po dogodku odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer se je kar nekaj časa borila za življenje, a na koncu preživela, okrevala in se vrnila domov. Povedala je, da je bila zabodena v trebuh, glavo in vrat, a da je nadvse srečna, da je sploh ostala živa. pk, sta