Renesanse malih sončnih elektrarn še ne bo

Elektrodistributerji s težavo rešujejo naraščajoče število vlog za soglasje za priklop sončnih elektrarn v omrežje. Postopki so dolgotrajni in vse več vlog je zavrnjenih. Zavrnjenih pa jih bo še veliko, saj slovensko omrežje preprosto ni bilo zgrajeno za tako veliko malih proizvajalcev. Posodobitve omrežja so dolgotrajne in drage, elektrodistributerji pa po zaslugi vlade ostajajo še brez denarja za nujne investicije.