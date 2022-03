V pogajanjih za končanje spopadov med Rusijo in Ukrajino prihaja do prvih konkretnih premikov. Na pogovorih, ki so včeraj potekala v Carigradu, so po ocenah turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana dosegli največji napredek, odkar sta se Kijev in Moskva začela pogovarjati o prekinitvi ognja. Kijev je predstavil svoj doslej najbolj dodelan predlog trajne nevtralnosti Ukrajine, toda v ruski pogajalski ekipi so ocenili, da je do končnega in obojestransko sprejemljivega dogovora še dolga pot. Orožje v Ukrajini tako še ne bo potihnilo.

Previdnost glede ruskih napovedi

Pogajanja naj bi se po pričakovanjih ukrajinske strani nadaljevala v naslednjih dveh tednih, ko bodo morali za pogajalsko mizo govoriti tudi o najtežjih vprašanjih: statusu Krima, Donecka in Luganska. So pa kmalu po koncu carigrajskih pogovorov iz Moskve sporočili, da bodo korenito zmanjšali svoje vojaške operacije v okolici Kijeva in Černigiva, kar naj bi bila gesta dobre volje za krepitev zaupanja in nadaljevanje pogajanj. Moskva je včeraj opustila tudi zahtevo po »denacifikaciji Ukrajine«, kar je kot enega od razlogov za napad navedel predsednik Vladimir Putin. S tem je mislil na zamenjavo oblasti v Ukrajini.

Kljub ruskim napovedim o zmanjšanju napadov so v Ukrajini previdni. Boji so se namreč nadaljevali, številni vojaški analitiki pa so sporočilo Moskve razumeli kot korak k preusmeritvi ruskih sil na območje Donbasa, kjer želi utrditi položaj. Iz Washingtona so prihajala sporočila, da se ruska stran dejansko umika z obrobij Kijeva, ameriški zunanji minister Antony Blinken je vseeno ocenil, da v ruskih mirovnih prizadevanjih ni zaznati resnosti.

Predlog za osem poroštvenic

Tako kot se je nakazovalo že dlje časa, so ukrajinski pogajalci na pogajanjih ponudili nevtralni status države. To bi pomenilo, da se Ukrajina ne bi pridružila zvezi Nato ali kateremu koli drugemu vojaškemu zavezništvu, na svojem ozemlju ne bi gostila tujih vojaških oporišč. Status nevtralnosti bi sprejela v zameno za varnostne garancije, podobne 5. členu severnoatlantske pogodbe Nata, kjer napad na eno državo pomeni napad na vse. Države, ki bi na tak način zagotavljale varnost Ukrajini, bi po navedbah Kijeva lahko bile Poljska, Izrael, Kanada in Turčija, morda bi lahko vključili tudi ZDA, Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. Z vsemi temi državami naj bi vzporedno že potekali pogovori.

Medtem ko se je Ukrajina pripravljena odpovedati članstvu v Natu, pa želi ohraniti perspektivo članstva v Evropski uniji. Po navedbah ruskih pogajalcev so namreč z ukrajinske strani na Moskvo naslovili predlog, da Rusija temu ne bi nasprotovala.

Ob teh kompromisih je Ukrajina pripravljena tudi na veliko težje korake glede delov svojega ozemlja. Rusiji, ki zahteva priznanje Krima kot ruskega ozemlja ter samostojnost Luganska in Donecka, v Kijevu ponujajo, da bi o statusu Krima naslednjih petnajst let potekala posvetovanja in bi odločitev tako prestavili v prihodnost. Vprašanje statusa Donecka in Luganska pa utegne ostati predmet pogajanj za srečanje zunanjih ministrov ali predsednikov držav. Rusija sicer napoveduje, da bo pristala na srečanje Zelenskega in Putina, ki bi lahko potekalo vzporedno s parafiranjem mirovnega dogovora na ravni zunanjih ministrov. Čeprav ukrajinska stran meni, da so dosegli zadosten napredek za srečanje predsednikov, pa turški posredniki menijo, da se bo naslednji krog pogajanj odvil med zunanjima ministroma Dmitrom Kulebo in Sergejem Lavrovom.

Kot je včeraj povedal ukrajinski pogajalec Mihajlo Podoljak, pa bodo Ukrajinci o vsakršnem mirovnem dogovoru glasovali na referendumu. Šele po takšni potrditvi bi prišlo do njegove ratifikacije v ukrajinskem parlamentu in v državah poroštvenicah.