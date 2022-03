»Kriminalisti Policijske uprave Koper so za javnega uslužbenca v konkretni zadevi konec lanskega leta podali kazensko ovadbo. Javni uslužbenec je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, ker je v maju 2019 in juniju 2020 izrabil svoj uradni položaj ter prestopil meje uradnih pravic,« so za TVS pojasnili na koprski policijski upravi.

Markočič je za Primorske novice dejal, da ni seznanjen z nobenim predkazenskim postopkom. Poudaril je, da je v zvezi z nočitvami Pivčeve svoje ugotovitve že zapisala protikorupcijska komisija, ki je ugotovila tudi, da je nekdanja ministrica občini vrnila denar za hotelski račun.

Kot je prva objavila TVS, se je s kazensko ovadbo zaključila kriminalistična preiskava primorskega dela afere Pivec. Pivčeve sicer ni med ovadenimi, a je kriminalistična preiskava po navedbah TVS pokazala, da plačilo njenega bivanja v Izoli iz občinskega proračuna ni bilo v skladu z zakoni. Kriminalisti niso ugotovili, ali je Pivčeva v zameno za plačani vikendpaket občini obljubila kakršne koli ugodnosti od njene ministrske funkcije ali od vlade na splošno ali da bi bile kakšne ugodnosti že izpeljane.

Pivčeva, takrat predsednica DeSUS in kmetijska ministrica, se je poleti 2020 soočila z očitki javnosti zaradi svojih junijskih gostovanj in plačila nočitev na Krasu in v Izoli, kjer je prepletala službene obveznosti z zasebnim življenjem.

Zadevo je pod drobnogled vzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je za Pivčevo ugotovila kršitve integritete in določb o prepovedi in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril. Pri Markočiču pa je ugotovila kršitev integritete, saj je župan v postopku podal neresnične informacije. Župan je v odzivu takrat navedel, da je že tedaj prevzel osebno odgovornost in poravnal stroške bivanja ministrice ter da ni oškodoval občinskega proračuna.