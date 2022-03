Še enajst dni je do prvega kroga francoskih predsedniških volitev. Kar 72 odstotkov Francozov je prepričanih, da bo znova zmagal 44-letni Emmanuel Macron. A počasi kopni velika prednost, ki mu jo je prinesla ukrajinska vojna kot državniku, vrednemu zaupanja v nemirnih časih. Med drugim mu škoduje afera McKinsey, povezana z očitki, da so ministrstva lani porabila 894 milijonov evrov za svetovanje zasebnih podjetij oziroma zunanjih izvajalcev, kar je trikrat več kot leta 2018. Mnogi se sprašujejo, zakaj potem sploh imajo zaposlene na ministrstvih. Francoski vladi je glede cepljenja in mask svetovalo ameriško podjetje McKinsey, ki je Macronu svetovalo že, ko je bil predsedniški kandidat, kar je zdaj zanj težava zato, ker se je podjetje z iskanjem lukenj v zakonih izogibalo plačevanju davkov. V nedeljo je Macron jezno zanikal, da bi storil kar koli narobe.

Končno spontan stik z volilci

Na drugi strani se povečuje podpora 53-letni skrajni desničarki Marine Le Pen, ki ima zelo dobro volilno kampanjo s poudarkom na neposrednem stiku z ljudmi in konkretnih obljubah o povečanju kupne moči nižjim slojem. Macron pa je v nevarnosti, da bo na volitvah, tudi v odločilnem drugem krogu, videti kot kandidat premožnejših. V ponedeljek se je zato prvič letos odločil za neposreden stik s Francozi in naključna srečanja. Z namenom pokazati, da ima program tudi za nižje sloje, je obiskal revno predmestje Dijona, ves čas pa ga je spremljal ugledni socialistični župan François Rebsamen.

Ob zavračanju udeležbe na televizijskih soočenjih je bila Macronova volilna kampanja doslej zasnovana tako, da je sodeloval v vnaprej pripravljenih pogovorih s svojimi privrženci ali pa se zborovanj udeležil zgolj preko videopovezave, kot prejšnji teden v Nici, kjer so bili udeleženci shoda jezni, ker so se lahko v živo srečali le z njegovimi sodelavci in vidnimi podporniki, kot je desničarski župan Nice Christian Estrosi. V soboto Macrona čaka veliko množično predvolilno zborovanje v Parizu.

Macronu vzklikali, da je morilec

Sredi tega meseca je imel Macron v anketi Ifop 31 odstotkov podpore, zdaj je padel na 28 odstotkov, pa čeprav se je pod njim znatno znižala brezposelnost, glavni francoski problem zadnjih petnajst let. Le Penova ima že 21 odstotkov podpore, levičar Jean-Luc Mélenchon, ki ji je bil nekaj časa zelo blizu, je tretji s 14 odstotki. V drugem krogu pa bi Le Penova po zadnji anketi dobila kar 47 odstotkov glasov. Na volitvah leta 2017 je v drugem krogu zaostala za 32 odstotnih točk. Sama med drugim pravi, da bo v primeru zmage sestavila vlado narodne enotnosti, v njej pa gotovo ne bo prostora za skrajne desničarje, ki so si nakopali njeno sovraštvo, ker so vsi po vrsti iz njenega tabora prestopili k populističnemu skrajnemu desničarju Ericu Zemmourju.

Zemmour, ki je tudi zaradi zavračanja ukrajinskih beguncev zdrsnil na 11 odstotkov podpore, je imel v nedeljo pred Eifflovim stolpom množično zborovanje. Kot dober govorec je poskušal obrniti trend zadnjih tednov in z umirjenim nastopom pridobiti volilce zmerne desne republikanske kandidatke Valérie Pécresse, ki je prav tako vse šibkejša, ker v teh nemirnih časih ne ustvarja vtisa izkušene političarke. A mu je spodletelo, saj je štiridesettisočglava množica začela spontano skandirati »Macron, morilec!« (predsednik naj bi bil odgovoren za zločine islamističnih teroristov v Franciji, ki da jim ne prepreči prihajati v državo). Ravno Zemmour pa je s svojimi siceršnjimi skrajnimi stališči – na primer trditvami o načrtnem naseljevanju Afričanov v Franciji – vplival na podobo Le Penove, ki zdaj ob njem daje vtis bolj zmerne političarke in postaja sprejemljiva za več Francozov. x