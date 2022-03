Letošnja sezona v smučarskih skokih je bila dolga, razburljiva in naporna, saj je imela kar tri vrhunce: novoletno turnejo, olimpijske igre v Pekingu in svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Vikersundu. Za Slovence še četrtega s finalom na letalnici v domači Planici. V svetovnem pokalu sta se v vodstvu izmenjavala Japonec Rjoju Kobajaši in Nemec Karl Geiger. Ob koncu zime so jima vidno pošle moči, boljši pa je bil Kobajaši, ki je, čeprav ni bil doma vse od sredine novembra, postal najboljši skakalec zime. Ob globusu je osvojil prestižno novoletno turnejo in postal olimpijski prvak na srednji ter podprvak na veliki napravi. Kobajaši je osvojil veliki kristalni globus, čeprav je bil na drugi tekmi v Nižnem Tagilu diskvalificiran, v Lahtiju in Visli pa ni smel nastopiti, saj je bil v izolaciji zaradi pozitivnega testa na koronavirus. Njegova najslabša uvrstitev v 43. sezoni svetovnega pokala je deseto mesto na prvi tekmi v poletih v Oberstdorfu.

Edini slovenski spodrsljaj je novoletna turneja

Za Slovenijo je odlična sezona. Do popolnosti ji manjka uspešnejši nastop na novoletni turneji in posamična kolajna z olimpijskih iger, kjer je imela na obeh tekmah po prvi seriji tekmovalca (Peter Prevc na srednji in Timi Zajc na veliki skakalnici) na stopničkah. Uspehi Slovenije so šli konkurenci očitno v nos. Po zmagi Anžeta Laniška v Ruki so postale problem Slatnarjeve vezi, ki so jih v začetku januarja prepovedali, a sta Kos in Lanišek tudi brez njih še naprej skakala daleč. Ko je Cene Prevc tik pred olimpijskimi igrami osvojil tretje mesto v Willingenu, so se pritoževali, da so Slatnarjeve smuči preširoke, zato so jih od tedaj naprej stalno merili. V izognitev težavam imajo zdaj ožje smuči od dovoljenih 150-milimetrskih. Slovenska ekipa, ki je dobila krila po tekmah v Bischofshofnu, je bila tako močna, da so bile izjemno ostre že interne kvalifikacije za štiri mesta v ekipi na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu v poletih. Celo peti in šesti Slovenec, ki sta morala med gledalce, bi bila v večini preostalih reprezentanc v udarnih četvericah. Prav zaradi izjemne moči ekipe je Slovenija marca v pokalu narodov s četrtega mesta, kjer je imela po tekmah v Lahtiju za tedaj vodilno Nemčijo kar 691 točk zaostanka, napredovala na drugo mesto z Avstrijo, ki je zmagal s prednostjo 47 točk.

Vseh udarnih sedem skakalcev si je med seboj lepo razdelilo najpomembnejše lovorike v letošnji sezoni. Prvo ime je Timi Zajc, upornik, ki je z javno kritiko decembra 2020 poskrbel za odstop glavnega trenerja Gorazda Bertonclja, njegov naslednik Robert Hrgota pa je mladega štajerskega asa iz Hramš v občini Žalec vrnil med elito. Zajc je postal olimpijskih prvak z mešano ekipo in podprvak z moško ekipo, v smučarskih poletih pa svetovni podprvak med posamezniki in prvak z ekipo. V posebnem točkovanju poletov je osvojil srebrno kolajno. Vse skupaj je nadgradil z drugo zmago v karieri v svetovnem pokalu na poletih v Oberstdorfu in bil najboljši v skupnem seštevku posebnega točkovanju Planica sedem, ki mu je prinesla posebno denarno nagrado 20.000 švicarskih frankov.

Jelar primer, da si nagrajen, če si pošten do športa

Peter Prevc je v slogu kapetana vodil slovensko zračno eskadriljo do plejade ekipnih uspehov: zlate kolajne z mešano ekipo in srebrne z moško na olimpijskih igrah, naslova svetovnega prvaka in dveh zmag na tekmah svetovnega pokala. Za konec se je kot šesti Slovenec v sezoni, potem ko je izpustil norveško turnejo zaradi okužbe s koronavirusom, povzpel še na stopničke med posamezniki z drugim in tretjim mestom v Planici. Ob tem je bil med posamezniki četrti na olimpijskih igrah na srednji skakalnici, kjer so ga za bron prikrajšali sodniki, in svetovnem prvenstvu v poletih. Tako se je 29-letni as vrnil na pota stare slave.

Anže Lanišek, ki je dočakal prvo zmago v karieri in bil s sedmim mestom najboljši Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala, je po olimpijskem razočaranju, kjer je ostal brez nastopa na treh od štirih tekem, prišel do odličja z zlatom na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v poletih. Žiga Jelar je vzorčni primer, da si v športu nagrajen, če so do njega pošten. Po pravi kalvariji s koronavirusom na začetku sezone je ostal brez nastopa na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu v poletih, a na koncu osvojil mali kristalni globus za polete in vpisal prvo zmago v karieri.

Lovro Kos je v premierni sezoni med elito prišel do olimpijskega srebra na ekipni tekmi, enak podvig pa je uspel tudi Cenetu Prevcu, ki je bil najbolj konstanten Slovenec vso sezono. Svojeglavi Domen Prevc je našel zadoščenje z zlato kolajno na ekipni tekmi v poletih, potem ko je vso zimo iskal pravo formo in se v ekipo za Vikersund uvrstil skozi šivankino uho. Po nepotrebnem zapravlja svoj talent, saj je rojeni letalec, a v vsako sezono pride nepripravljen. Slovenci so si z uspehi postavili visoko letvico za naslednjo sezono s svetovnim prvenstvom doma v Planici.