Predstavniki Komunale Brežice zelo nestrokovno odklanjajo njim očitano krivdo in se hudo zavajajoče izgovarjajo na (po njihovo še dopustno slabo) delovanje dekanterjev ter tako utemeljujejo dolgoletno tolerirano nabiranje in gnitje »minimalnih količin« blata v odprtem presihajočem odtočnem jarku čistilne naprave. Občinski upravi nameravajo celo predlagati, da to »za okolje neškodljivo« blato odstrani na lastne stroške, odprti jarek pa očisti ter s kamni utrdi njegove brežine, saj iz čistilne naprave v občasnih šaržah izpuščena očiščena voda spodjeda tudi že protipoplavni nasip reke Save.

Pri čiščenju komunalnih odpadnih vod po postopku SBR​ (sequencing batch reactor) je pravilen in zadosten učinek čiščenja, odvisen predvsem od pravilne izbire vrste dekanterjev ter načina njihovega delovanja. Dekanterji med odvzemom očiščene vode (iz osrednjega sloja iznad spodnjega sedimentiranega in izpod zgornjega površinskega sloja plavajočega blata v reaktorju) nikakor ne smejo odsrkavati biološkega blata iz nobenega od obeh robnih slojev. Pri opremljanju čistilnih naprav SBR se »iz varčevalnih razlogov« praviloma dogajajo največje in najdražje strokovne, ekološke ter ekonomske napake ravno pri nepravilni izbiri dekanterjev, saj trgi ponujajo tudi številne, nekoliko cenejše dekanterje, ki pa praviloma posledično onemogočajo pravilno in zadostno celotno delovanje čistilnih naprav.

Nestrokovna izjava predstavnikov Komunale Brežice, da gnijoče ter hudo zaudarjajoče blato v občasno presihajočem odvodnem jarku ni okolju škodljivo, pomeni, da na čistilni napravi Brežice strokovno ne obvladajo potrebne pravilne in zadostne obdelave biološkega blata. Gnijoče in zaudarjajoče biološko blato je namreč posledica neustrezno in nezadostno obdelanega aerobno stabiliziranega biološkega blata v čistilni napravi SBR. Tako blato torej vsebuje še vedno hudo aktivne, okolju in zdravju škodljive snovi in mikroorganizme.

Iz čistilnih naprav SBR ​ se torej očiščena voda dekantira in v šaržah izpušča v vodotoke. Ker so med posameznimi šaržnimi odtoki lahko tudi večurni pretočni presledki, so taki občasni izpusti čistilnih naprav dovoljeni le v vodotoke z zadostnimi stalnimi pretoki nizkih voda. Na presihajoče vodotoke pa so dovoljeni priključki iztokov čistilnih naprav SBR zgolj samo prek izravnalnih bazenov z ustrezno dimenzioniranim stalnim minimalnim odtokom.

Centralna brežiška čistilna naprava z zmogljivostjo 13.500 populacijskih enot (PE), ki naj bi čistila komunalno odpadno vodo iz Brežic, Dobove ter s Čateža, naj bi po v članku navedenih podatkih torej pridelala le okoli 400 ton dehidriranega blata na leto. Glede na grobo ocenjeno primerjavo med dejanskim skupnim številom PE (prebivalstva, hotelskih in gostinskih storitev, obrti, industrije in tako dalje) ter podano na čistilni napravi dejansko pridelano letno količino 400 ton dehidriranega blata pa sem mnenja, da centralno čistilno napravo Brežice doseže in se na njej lahko odstrani le manjši delež celotnega letnega komunalnega onesnaženja tega območja.

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom., Ljubljana