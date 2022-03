Zadeli smo ob še en absurd. Zahteve deprivilegiranih primarnih proizvajalcev, povsem z dna oskrbne verige, pa tudi odziv resornega ministra na njihovo težavo, vendarle ne morejo biti kartelno dogovarjanje. Je obupan klic zatirane manjšine lahko pravno sporen? Ga ni nujno rešiti na razumski ravni, ne da bi ga prepuščali pravnemu blodnjaku, ki je najbolj naklonjen tistim, ki si lahko privoščijo boljše odvetnike? Zakaj ne bi uporabili zdrave pameti? Kako je mogoče, da en cent odkupne cene, ki jo iztrži kmet (Dnevnik, 29. 3. 2022), lahko za potrošnika pomeni sedem centov višjo prodajno ceno?

Ta absurd se rojeva v tišini prostora med predelovalci in trgovci. Zadnji, precej bolj kot prvi, imajo moč brez ministrov in nadzora medijev trmasto vztrajati pri tako absurdnem diferencialu in ob tem še ohranjati podobo, da to počnejo v korist potrošnika. Pa je to res? Trgovci, namesto da bi se odrekli delu svoje marže (saj se zanje ni veliko spremenilo), racionalizirali poslovanje in krotili dobičke, tekmujejo med seboj v razkošju kvadratnih metrov, glamurju reklam, letakov in zaplat na podobi v javnosti. Poplave popustov in ugodnosti, ki jih ponujajo, le redko prihajajo iz njihovega žepa. Nikoli niso krivi za nič, na vse se samo »odzivajo«, kot rada poudarja dolgoletna predsednica njihovega cehovskega združenja.

Ob tem je zgovorna tudi Dnevnikova navedba da so, med vsemi evropskimi, samo še portugalski kmetje prisiljeni svoje mleko prodajati mlekarnam ceneje. Samo mi in oni, v primerjavi z drugimi mnogo večjimi članicami, ki imajo, bolj kot ne, boljše pogoje za pridelavo! To kar kliče po razlagi, da so v teh dveh državah kmečke organizacije najšibkejše, mlekarn pa je le nekaj, zato se jim ni treba potegovati za položaj na nabavnem trgu. Mlekarne, ali pa kar trgovci sami, zlahka pripeljejo »tistih nekaj kamionov« mleka od drugod in s tem domačim proizvajalcem zaprejo usta. Ker nimajo drugega izhoda, se morajo sprijazniti z odkupnimi cenami povsem na evropskem repu, ne glede na to, kaj to predstavlja za njihovo prihodnost.

Marko Višnar, Gabrje pri Jančah, Ljubljana