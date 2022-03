Zdelo se je, da je svetovni tenis po dolgih letih izenačenosti dobil zvezdnico, ki bo krojila vrh. Asleigh Barty je bila v obdobju koronavirusa prikovana na najvišje mesto svetovne lestvice. Avstralka je vrhunec kariere doživela letos v Melbournu, ko je pred domačimi gledalci osvojila OP Avstralije. V Melbournu je dvignila tretji pokal najprestižnejših teniških turnirjev, potem ko je bila lani najboljša na wimbledonski travi, pred tremi leti pa je na pariškem pesku osvojila Roland Garros. Zdelo se je le vprašanje časa, kdaj bo Asleigh Barty osvojila tudi New York in postala enajsta igralka v zgodovini z zmagami na vseh štirih turnirjih za grand slam. Toda Avstralka je pri 25 letih šokirala svetovno javnost in prejšnji teden oznanila konec športne poti.

Proti sončnemu dvojčku

Jasno je bilo, da bo svetovni tenis dobil novo prvo igralko sveta, na vrh pa bo skočila trenutno najbolj vroča igralka. Iga Šwiatek je namreč letos na trdi podlagi dosegla 23 zmag in le tri poraze, v zadnjih tednih pa je s turnirskima zmagama v Dohi in Indian Wellsu ter uvrstitvijo v četrtfinale Miamija dosegla 14 zaporednih zmag. V letošnjem koledarskem letu so skalp Poljakinje osvojile le Asleigh Barty v polfinalu Adelaide, Američanka Danielle Collins v polfinalu OP Avstralije in Latvijka Jelena Ostapenko v osmini finala Dubaja. Poljakinja je na Floridi na dobri poti, da kot četrta igralka v zgodovini z zmagama v Indian Wellsu in Miamiju osvoji sončni dvojček, kar je doslej uspelo le Nemki Steffi Graf (v letih 1994 in 1996), Belgijki Kim Clisters (2005) in Belorusinji Viktorii Azarenka (2016).

»Za zdaj gre vse po načrtih. Nisem pričakovala toliko zmag naenkrat, vse pa so posledice trdega dela, dobre forme in odlične priprave na nasprotnice. Večkrat se sprašujem, kje imam limite, hkrati pa si dopovedujem, da limitov ni,« je v Miamiju po gladki zmagi v osmini finala s 6:3, 6:1 proti Američanki Coco Gauff povedala Iga Šwiatek. Asleigh Barty pa je po tistem, ko je postalo jasno, da bo v ponedeljek, 4. aprila, prevzela vodilno mesto 20-letna Poljakinja, dejala: »Za svetovni tenis je najboljše, da me nadomesti Iga Šwiatek. Je izjemno pozitivna oseba, odlična prijateljica ter športnica, na katero se lahko vsak izmed nas obrne vsak trenutek.«

Nova številka 1 najboljša na pesku, ki šele prihaja

Daleč največji posamični uspeh je nova številka 1 svetovnega tenisa dosegla predlani, ko je osvojila Roland Garros. Njena pot v Parizu do končne zmage je bila impresivna, saj ni izgubila niti enega niza. Medtem ko je Poljakinja na pesku eksplodirala, je postopoma napredovala tudi na trdi podlagi, kjer se je vse pogosteje uvrščala v odločilne boje. Vrhunec njene pripravljenosti kaže te dni v Severni Ameriki. Teniški strokovnjaki so enotnega mnenja, da je pred bojevito Poljakinjo izjemna kariera. Nihče ne dvomi, da jo bo kronala že na pesku, saj so pomladni meseci vrhunec najpočasnejše podlage. »Seveda se veselim peščene sezone. A o njej ne razmišljam. Za zdaj imam veliko izzivov na trdi podlagi, po prihodu iz ZDA pa bom svoje misli usmerila k peščeni podlagi,« odgovarja prva igralka sveta.

Kot smo poročali, se uspehov Poljakinje veseli tudi slovenska igralka Kaja Juvan. Ljubljančanka poudarja, da sta z Igo Šwiatek odlični prijateljici, ki se velikokrat slišita. Pred tremi leti sta skupaj poslali mladinski olimpijski prvakinji v Buenos Airesu, kjer je Slovenka uspeh nadgradila tudi z osvojitvijo turnirja v posamični konkurenci. Odtlej je šla pot Poljakinje strmo navzgor, medtem ko Kaja Juvan dela manjše korake, a se vse bolj približuje najboljši svetovni petdeseterici, kar je njen cilj v letošnjem koledarskem letu.