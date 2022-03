Mislim svoje mesto: Zakaj je neenakost problem?

V mestu Rissani na vzhodu Maroka se sredi ceste mirno pogovarjajo lokalne gospe, mimo pa se na kolesih pripelje sproščena skupina fantov in deklet. Čeprav so ceste široke in asfaltirane, se redki avtomobili po njih vozijo previdno in počasi. Drugače je v bogatejšem Agadirju na zahodu. Neprekinjena kolona avtomobilov se po večpasovni cesti nervozno premika od krožišča do krožišča.