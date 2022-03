Še bolj zanimivo je bilo pri moških. Prvih devet mest so na državnem prvenstvu Slovenije v slalomu dosegli bolj ali manj neznani smučarji iz Italije, Avstrije, Izraela (!) in Nemčije. Najboljši Slovenec in s tem državni prvak za leto 2022 je bil na desetem mestu Anže Gartner, ki je za prvim Hansom Vaccarijem (smo rekli, da ga ne poznate!) zaostal skoraj pet (!) sekund.

V petek je bilo v Planici državno prvenstvo Slovenije v smučarskih poletih. Prva štiri mesta so zasedli naši … No, saj veste, da ni bilo državno prvenstvo, pač pa tekma za svetovni pokal z vsemi najboljšimi na svetu. Saj vemo, primerjamo hruške in jabolka. Ampak včasih je treba ugrizniti v kislo jabolko, da veš, kako sladke so lahko hruške.