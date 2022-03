Rusija bo v Ukrajini drastično zmanjšala svojo vojaško aktivnost v okolici prestolnice Kijev in bližnjega Černigiva, so po dopoldanskem krogu rusko-ukrajinskih pogajanj v Istanbulu sporočili z ruske strani. Na ukrajinski strani so medtem povedali, da je možno tudi srečanje obeh predsednikov, Vladimirja Putina in Volodimirja Zelenskega.

Nov krog pogovorov med državama je potekal v istanbulski palači Dolmabahče, pogajalce je na dopoldanskem začetku pozdravil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je tokratni krog pogovorov označil za "najbolj očiten napredek" na poti k premirju od začetka pogajanj.

Napredek se odraža tudi na naftnem trgu. Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena maja, se je do 15.30 po srednjeevropskem času pocenila za 5,94 dolarja na 100,02 dolarja za 159-litrski sod. Majske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa so šle navzdol za 6,47 dolarja na 106,01 dolarja.

Vojaške aktivnosti Rusije v Ukrajini in politične posledice so v zadnjem obdobju močno zamajale svetovni trg energentov. Nafta se je zaradi negotovosti - Rusija je namreč pomemben izvoznik črnega zlata - močno podražila, posledično so šle gor tudi cene naftnih derivatov. Mnoge države so, da bi obvarovale prebivalce, sprejele interventne ukrepe.

Da bi umirila razmere na trgu pogonskih goriv, je sredi marca tudi slovenska vlada določila najvišje maloprodajne cene goriv. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je treba od tedaj odšteti 1,503 evra, za liter dizla pa 1,541 evra. Ukrep je v veljavi 30 dni.