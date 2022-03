»Danes bomo poslali 20 obvestil o kaznih, ki bodo izdane zaradi kršitev predpisov za obvladovanje epidemije covida-19,« je sporočila londonska policija. Dodali so, da bi lahko v primeru novih potrjenih dokazov sledile tudi nadaljnje kazni. Policija je opozorila, da ne bo razkrila števila ali identitete kaznovanih oseb, vendar Johnsona menda ni med tistimi, ki bodo kaznovani v tem prvem valu. Njegov urad na Downing Streetu je pred tem dejal, da bo razkril vse pomembne dogodke v preiskavi, ki bi se nanašali na predsednika vlade, navaja AFP.

V zadnjih mesecih se je Johnson zaradi afere, ki so jo poimenovali partygate, soočil z borbo za politično preživetje, saj so tudi številni poslanci njegove konservativne stranke javno pozvali k njegovemu odstopu. Johnson je medtem vztrajno zanikal kakršno koli kršitev.

Pritisk na britanskega premierja je nekoliko popustil, ko je to vprašanje izginilo z naslovnic časopisov zaradi ruske invazije na Ukrajino. Vendar pa današnji dogodki kažejo, da bi lahko afera Johnsona ponovno preganjala, saj mu grozi globa, če ne bo mogel pojasniti, zakaj se je udeleževal družabnih dogodkov v času, ko je njegova vlada opozarjala javnost, da je to nezakonito. Britanski predsednik vlade se je v parlamentu sicer že opravičil za vrsto nezakonito organiziranih srečanj v njegovi uradni rezidenci na Downing Streetu v letih 2020 in 2021, ki so bila ugotovljena v uradni preiskavi.

»Po najboljših močeh si prizadevamo, da bi preiskava hitro napredovala,« je v svoji izjavi zapisala policija. Dodali so, da bo morda prišlo do novih kazni, ko bodo pregledali še preostali del obsežne količine dokaznega materiala.Johnsonov urad je prejšnji mesec potrdil, da je premier predložil svoj odgovor na policijski vprašalnik v zvezi s preiskavo, navaja AFP. Viri so povedali, da ga preiskovalci niso osebno zaslišali.