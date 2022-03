Izbira zelenjave je pravzaprav prepuščena vam. Uporabite lahko le brokoli ali le cvetačo, dodajte grah, zeleno in bučko ali pa katero od naštete zelenjave izpustite. Prilagodljivost je odlična značilnost te juhe.

Ena boljših značilnosti te juhe je tudi trik, s katerim se jo zgosti. Namesto tradiciolnalega načina, kjer v juho umešamo mešanico vode in moke, tu uporabimo to, kar je že v juhi. Malo kuhanega krompirja in tekočine namreč zmiksajte v gosto zmes, nato pa dobljeno gosto zmes umešajte v juho, kar jo lepo zgosti na popolnoma naraven (in zdrav) način.

Juho lahko pripravite tudi vnaprej in jo potem pogrejete. Ker vsebuje krompir, zamrzovanja ne priporočamo.

SESTAVINE (za 2 osebi):

1 por

1 pest stebelne zelene (približno 1 stebelce)

2 stroka česna in 1/2 žličke suhega česna (neobvezno)

2 vejici svežega ali 1/2 suhega timijana

4 majhni krompirji

1 manjša pest svežega/zamrznjenega ali 1 mala konzerva graha

1 manjša zelena bučka

1/4 glave cvetače

1/4 glave brokolija

1 l jušne osnove (ali vrele vode in zelenjavne jušne kocke)

sol, poper po okusu

olivno olje

1/4 čilijevih kosmičev (neobvezno)

svež peteršilj za osvežitev in okras

PRIPRAVA

Por narežite na kolute, krompir pa olupite in narežite na kocke. Bučko narežite na majhne kocke. Cvetačo in brokoli narežite na cvetke.

V loncu segrejte žlico olja, potem pa na segretem popražite por in zeleno. Pražite minuto, da se por zmehča, a ne obarva. Dodajte svež česen, timijan in po želji še čilijeve kosmiče in suhi česen in kuhajte še minuto. V lonec nato stresite cvetačo, brokoli in bučko in premešajte in pražite še nekaj minut. Dodajte krompir in grah ter zalijte z zelenjavno jušno osnovo. Kuhajte približno 15 minut, da se zelenjava skuha.

Ko se vsa zelenjava skuha, dve žlici krompirja (lahko tudi nekaj zelenjave) ter nekaj tekočine prenesite v mešalnik in zmiksajte, potem pa zmiksano zmes vmešajte v juho. Juho zavrite, potem pa poskusite ter dosolite ali dopoprajte, če je potrebno.

V juho vmešajte še peteršilj in juho servirajte ter postrezite.