DUTB že ima v lasti 631.117 delnic oz. okoli 51,23 odstotka vseh delnic Mladinske knjige Založbe, ponudba se nanaša na preostalih 600.908 delnic. DUTB za vsako delnico ponuja 8,90 evra v denarju. Prag uspešnosti ponudbe ni določen, je razvidno iz ponudbe, objavljene v časniku Delo.Prevzem 48,77-odstotnega deleža Mladinske knjige Založbe bi bil po tej ceni vreden okoli 5,35 milijona evrov.

Drugi največji delničar Mladinske knjige Založbe je družba TCK z okoli 17,8-odstotnim deležem, okoli 3,3 odstotka je lastnih delnic, je razvidno iz aplikacije protikorupcijske komisije Erar. Družba TCK, ki je bila nekdaj del Hete, slabe banke avstrijske banke Hypo, je od junija 2020 v lasti na Cipru registrirane družbe Ermaged Limited srbskega poslovneža Miodraga Kostića.

Uprava Mladinske knjige Založbe je na zahtevo DUTB za 28. april sklicala skupščino, na kateri bodo delničarji na predlog DUTB odločali o odpoklicu Andreja Božiča z mesta člana nadzornega sveta ter imenovanju Jožeta Možine, Mateja Pirca in Nine Marin v nadzorni svet. V šestčlanskem svetu so lahko sicer štirje predstavniki kapitala, v njem pa sta trenutno le Peter Kavčič in Božič. Žiga Gregorinčič je oktobra 2021 odstopil, Pircu pa je 28. februarja letos potekel mandat.

Med nadzorniki tudi Jože Možina

Možina, zgodovinar, sociolog in novinar, je zaposlen je na Radioteleviziji Slovenija, v letih 2006-2010 je bil direktor Televizije Slovenija, med drugim je tudi podpredsednik Združenja novinarjev in publicistov in član njihovega častnega razsodišča. »Njegovo osnovno vodilo delovanja je interes slovenske države na gospodarskem kot tudi na širšem družbenem, še posebej kulturnem področju,« je navedeno v obrazložitvi predloga sklepov.

Pirc, ekonomist, je med drugim izvršni direktor DUTB. Ima večletne izkušnje z vodenjem in nadziranjem podjetij ter tudi izkušnje na področju upravljanja s tveganji, poslovnega in finančnega prestrukturiranja družb ter s področja delovanja državnih institucij. Tako ima po mnenju predlagateljev dovolj kompetenc za ponovno imenovanje za člana nadzornega sveta.

Marinova, pravnica, je trenutno zaposlena kot sekretarka v kabinetu ministra za finance, po pooblastilu opravlja tudi delo vršilke dolžnosti vodje službe za pravne zadeve na ministrstvu, je pa tudi direktorica družbe Istrabenz. Poleg tega je članica nazornega sveta družbe SŽ ŽGP in članica nadzornega sveta Stanovanjskega sklada RS. Po študiju si je izkušnje pridobivala v odvetniški pisarni Matoz predsednika upravnega odbora DUTB Francija Matoza.