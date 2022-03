Stefančuk se je zahvalil slovenskemu narodu in njegovim demokratičnim institucijam, ki skupaj z drugimi evropskimi narodi podpirajo Ukrajino v njenem boju proti ruski agresiji. Pojasnil je, da je danes 34. dan njihovegaVojaški napad na Ukrajino pomeni vojno proti Evropi, proti demokratičnemu sistemu,« je poudaril.

Kot je navedel, je želja agresorja, da povzroči čim več človeškega trpljenja. »Kako si lahko drugače razlagamo namerno in ciljno obstreljevanje stanovanjskih naselij, bolnišnic in življenjsko pomembnih infrastrukturnih objektov,« je dejal in dodal, da je govora o vojnih zločinih in genocidu.

Ob tem je poudaril, da ne gre za odgovornost ene osebe oziroma ožjega kroga njenih generalov, temveč tudi tistih, »ki odvržejo bombe na bolnišnice, ki polnijo raketne sisteme, usmerjene na stanovanjske stavbe«. Vsi morajo biti poklicani na odgovornost in privedeni na sodišče, je prepričan. Stefančuk je pojasnil, da je bilo že vsaj 10 milijonov Ukrajincev prisiljenih zapustiti svoje domove in iskati varnost v drugih predelih države ali izven nje. 44 odstotkov Ukrajincev je bilo priseljenih v ločitve od svojih družin.

»Treba je zlomiti gospodarsko hrbtenico kriminalnemu ruskemu režimu"

»Čutimo vašo solidarnost in pomoč, ki danes prihaja k nam od vsepovsod - vlad, nevladnih organizacij, mednarodnih institucij in tudi običajnih ljudi. Vidimo, kako je videti solidarnost, kaj pomenita neravnodušnost in humanizem. Pomoč EU in njenih držav članic je brez primere,« je izpostavil in dodal, da so te finančne, logistične in pravne odločitve življenjskega pomena.

»Če agresorja ne bomo ustavili, lahko pričakujemo najhujše, še več žrtev, ubitih otrok in beguncev. Čim prej se moramo tega zavedati in nemudoma ukrepati,« je poudaril in se zavzel za čim strožji odgovor in za čim ostrejše nadaljnje sankcije proti Rusiji. »Treba je zlomiti gospodarsko hrbtenico kriminalnemu ruskemu režimu« je dejal.

Povedal je, da sta Rusija in njen zločinski režim začela vojno proti demokraciji, demokratičnim institucijam. »Tako kot so se združili vsi Ukrajinci ne glede na svoja prepričanja, se je združil tudi ukrajinski parlament in veseli me, da se taki procesi združevanja danes odvijajo po vsej Evropi,« je dejal.

Kot je poudaril v nagovoru predsednikom parlamentov članic EU kot neposrednim predstavnikom skoraj 500 milijonov državljanov, je treba državljane rešiti vsega hudega, kar se danes dogaja in bi lahko kmalu prišlo tudi v njihove dežele. »Naše vlade morajo slišati nas, naše parlamente, šele takrat bomo imeli prihodnost, za katero si prizadevamo in jo želimo zgraditi,« je sklenil.