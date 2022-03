Na čelu zahodnega dela je tako kot v celotni ligi Phoenix, sledi Memphis, Golden State pa ima na tretjem mestu zdaj enak izkupiček kot Miami. Na četrtem mestu zahodne konference je Dallas slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki bo naslednjo tekmo igral v noči na sredo doma proti Los Angeles Lakers.

Miami je končal niz štirih porazov, prejšnji teden so bili boljši Philadelphia, Golden State, New York Knicks in Brooklyn. Jimmy Butler je končal s 27 točkami in sedmimi podajami, Bam Adebayo je za Heat dodal 22 točk in 15 skokov.

»Razočarani smo bili po teh porazih, nocoj pa smo stopili na pot, po kateri smo hodili prej, ko smo zmagovali. Porazi nas niso pobili, ampak nam dali dodatno energijo. Imamo zelo širok nabor igralcev in to bo igralo pomembno vlogo tudi v končnici,« je ocenil trener Miamija Erik Spoelstra.

Tretji zaporedni poraz Golden Statea

Golden State ima še naprej težave, ekipa je izgubila tretjič zaporedoma. Še vedno namreč manjkajo Stephen Curry, Klay Thompson in Draymond Green, njihovi soigralci pa niso bili kos Memphisu, ki je imel ob dobri obrambi zelo uravnotežen napad. Za peto zmago v nizu je Desmond Bane zadel 22 točk, eno manj pa Dillon Brooks. Trener Warriors Steve Kerr je bil izključen v prvem polčasu po prepiru s sodniki.

Košarkarji Toronto Raptors so po podaljšku premagali Boston Celtics s 115:112, doma so zmagali tudi Cleveland Cavaliers proti Orlando Magic s 107:101 in New York Knicks proti Chicago Bulls s 109:104.

Po podaljšku so Portland Trail Blazers izgubili dvoboj z Oklahomo City Thunderjem s 131:134, pred svojimi gledalci pa so klonili še Charlotte Hornets z Denver Nuggets s 109:113, Indiana Pacers z Atlanto Hawks s 123:132 in Houston Rockets s San Antoniom Spurs s 120:123. Houston je sedaj skupaj z Orlandom najslabša ekipa lige.