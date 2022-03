Edini gol za domače je v Los Angelesu dosegel Artur Kalijev, ki je v šesti minuti izenačil na 1:1. Kapetan domačih Anže Kopitar je sprožil en strel v okvir vrat tekmecev in ostal brez dosežene točke.

Za Kraken je prvi gol dosegel Alex Wennberg, ki je zadel že po 14 sekundah dvoboja in tako poskrbel za najhitreje doseženi zadetek v klubski zgodovini. Pozneje pa so mrežo Cala Petersena, ki je sicer zbral 32 obramb, napolnili še Adam Larsson, Victor Rask, Jordan Eberle, Daniel Sprong in Jared McCann. Ob visokem porazu kraljev je zbledel tudi jubilej trenerja Todda McLellana, ki je dosegel mejnik 1000 tekem v NHL v rednem delu in s tem postal 31. trener v zgodovini tekmovanja s takšnim dosežkom.

Za zmago Caroline z enakim izidom proti Washingtonu je dva gola prispeval Martin Nečas, Brady Skjei je dodal gol in podajo, vratar Frederik Andersen pa je končal s 25 obrambami. St. Louis je na tekmi z Vancouvrom zmagal s 4:1, Vladimir Tarasenko je dosegel dva gola in dodal še podajo, s čimer je dosegel mejo 500 točk v karieri.

Chikago zapravil štiri gole prednosti

Chicago si je na domačem ledu privoščil spodrsljaj, potem ko je imel na tekmi z Buffalom že štiri gole prednosti v 22. minuti. A gostje so zaostanek nadoknadili, v razburljivi končnici tekme pa izkoristili »power play« in Tage Thompson je zadel le 12 sekund pred koncem za 6:5.

Za nameček je bil njegov zadetek eden bolj nenavadnih, saj je ob udarcu zlomil palico in se že obrnil proti klopi, da bi dobil drugo, a se je nato plošček odbil od ograde za golom, zadel vratarja Kevina Lankinena v drsalko in končal za njegovim hrbtom v mreži. Za zmagovalce je sicer dva gola v drugi tretjini dosegel še Victor Olofsson.

Na tretji tekmi z izidom 6:1 pa je Ryan McLeod za Edmonton dosegel dva gola in podajo, Leon Draisaitl pa je dosegel še 48. gol v sezoni in se na vrhu lestvice strelcev izenačil z Austonom Matthewsom. Edmonton se je z zmago Los Angelesu približal le na dve točki zaostanka v pacifiški skupini.

Vodstvo lige NHL pa je sporočilo, da je v ponedeljek zaradi bolezni v 62. letu umrl lastnik ekipe Ottawa Senators Eugene Melnyk, ki je imel klub v lasti od leta 2003.