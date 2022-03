Vreme: Sončno z nekaj koprenaste oblačnosti

Danes se bo na Primorskem in Notranjskem zmerno pooblačilo, drugod bo še sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju popoldne jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, v vzhodni Sloveniji do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.