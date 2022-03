Poškodovani trije gasilci

Požar gasijo gasilci PGD Preddvor, GARS Kranj, PGD Hotemaže, Olševek, Kokrica, Goriče, Golnik, Bitnje, Jezersko, Voklo, Voglje, Srednja vas, Britof, Suha, Predoslje, Podblica, Jošt, Besnica, Breg ob Savi, Kranj Primskovo, Štefanja Gora, Šenturška Gora, Cerklje, Mošnje, Radovljica, Križe, Kovor, Leše, Ljubno, Kropa, Lesce, Lancovo, Bistrica pri Tržiču in gorski reševalci GRS Kranj, so sporočili s centra za obveščanje RS. Sinoči sta do mraka pri gašenju sodelovali dve posadki s helikopterji Slovenske vojske, ki sta opravili skupno 50 preletov območja in nanj odvrgli okoli 50 tisoč litrov vode. Požar ni omejen, po zadnjih podatkih obsega že 500 hektarov.

V intervenciji so se poškodovali trije gasilci, ki so jih reševali gorski reševalci in drugi gasilci. Pri dveh gre za lažje poškodbe, pri enem stopnjo poškodbe še ugotavljajo. Dostop na območje je zaradi intervencije še naprej prepovedan.

Požar je izbruhnil včeraj popoldne, poleg rastja pa je pogorelo tudi nekaj počitniških objektov. Kot je v ponedeljek povedal poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj in vodja intervencije Andraž Šifrer, gre za velik požar, zato je težko oceniti, koliko časa bo intervencija trajala.