Na soočenju parlamentarnih strank sodeluje politik iz naftalina, čigar stranke že lep čas ni v parlamentu, se je pa povezal z nekaterimi ljudmi, ki so iz ene parlamentarne stranke naredili drugo stranko. Med parlamentarnimi strankami je po novem tudi stranka, ki jo je ustanovila bivša predsednica sicer še vedno parlamentarne stranke, ki niti pod razno ne sedi v parlamentu in ki sicer (predsednica, ne stranka) stanuje v nekem luksuznem stanovanju nad obratom hitre prehrane, ki ga je nekdo tretji kupil po polovični ceni (stanovanje, ne lokal). Kar s parlamentom sicer nima hude zveze. Med za TV Slovenija neparlamentarnimi strankami pa je stranka človeka, ki lahko na volitvah celo zmaga in ki so se mu pridružili nekateri poslanci, ki sicer sedijo v parlamentu, a so bili izvoljeni v nekih drugih strankah, ki so se zdaj preimenovale in jih zastopa politik iz naftalina, ki … In tako dalje in tako naprej. Samo pri nas, samo na RTV SLO.