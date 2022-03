Prijatelja v dveh letih nista strla mejnega oreha

Osmo dvostransko srečanje med premierjema Slovenije in Hrvaške Janezom Janšo in Andrejem Plenkovićem ni prineslo rešitve glede vprašanja hrvaškega sprejema arbitražne razsodbe. Kot je dejal Plenković, bodo s pogovori o razmejitvi na morju nadaljevali, ko bo čas za to.