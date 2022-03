#Intervju Gorazd Pogorelčnik: Takšni rezultati so plod večletnega sistematičnega dela

Planiški športni praznik je znova poskrbel za lep seznam presežkov v zgodovini smučarskih skokov. Celotna sezona 2021/2022 velja za eno najboljših v vsej zgodovini. Navduševali so tako moški kot ženske in tako mladinci kot mladinke, nase so opozorile tudi nordijske kombinatorke. Štiri olimpijske kolajne, dve s svetovnega prvenstva v poletih, zmaga in drugo mesto v pokalu narodov, to je le nekaj vrhuncev izjemne sezone. Kot zagotavlja vodja panoge pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) Gorazd Pogorelčnik, so rezultati plod dolgoletnega prizadevanja za odlično zgrajen sistem, še vedno pa ostaja prostor za napredek.