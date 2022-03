Slovenska teniška igralka Kaja Juvan, ki je na včerajšnji svetovni lestvici zasedala 80. mesto, je po večtedenskem bivanju v tujini priznala, da se je lepo vrniti domov v Slovenijo. Hkrati pa dodala, da ne bi imela nič proti, če bi še vedno tekmovala na enem najmočnejših teniških turnirjev na svetu v Miamiju. Nastop na Floridi se ji je zaradi zdravstvenih težav ponesrečil, saj je zaradi viroze predala dvoboj prvega kroga kvalifikacij. Precej uspešnejša je bila na zahodu ZDA v Indian Wellsu, kjer je po treh zmagah priznala premoč Španki Sari Sorribes Torno.

Kvalifikacije so lahko naporne

»Razmere v Indian Wellsu so se spreminjale iz dneva v dan, zato je bilo težko tekmovati. Enkrat sem se borila z vetrom, drugič z vročino. Žal mi je poraza proti Španki, saj sem bila zelo blizu zmagi. Po drugi strani sem dobila samozavest, s katero sem odpotovala na ameriški vzhod. Žal se mi je zalomilo z zdravjem, saj sem staknila virozo. Tudi nekatere druge igralke so jo, tako da je bilo še nekaj predanih dvobojev. V Miamiju se je bilo težko prilagoditi na spremembo, saj v Indian Wellsu skoraj ni vlage, na Floridi pa je tudi do 80-odstotna,« pravi Kaja Juvan.

Ljubljančanka pravi, da se veseli počasnih korakov na svetovni lestvici, ki kažejo, da je na pravi poti. Dodaja, da mora zaradi igranja v kvalifikacijah na največjih turnirjih večkrat stopiti na igrišče kot višje postavljene igralke, a to ni nujno slabo. »Če želiš napredovati med najboljše igralke na svetu, moraš igrati tudi v kvalifikacijah. Strinjam se z vami, da pridejo prav, če si na njih uspešen, saj se navadiš na pogoje in razmere, da lahko kasneje lažje napadeš najboljše igralke, ki prvič stopijo na teren. Po drugi strani so kvalifikacije, sploh če so za preboj na glavni turnir potrebne tri zmage, zelo naporne. Veselim se časov, ko bom neposredno uvrščena na največje turnirje na svetu,« pravi slovenska teniška igralka.

Polak: Kaja je na pravi poti

V naslednjih dneh bo Kaja Juvan odpotovala na Slovaško, kjer bo opravila desetdnevni kondicijski trening. Skušala se bo čim bolje pripraviti na peščeno sezono, ki jo bo začela 11. aprila v Antalyi, kjer bo tekmovala v dvobojih Pokala Billie Jean King. Pravi, da bi bila rada pripravljena tako dobro, da bo do Rolanda Garrosa čim več tekmovala. Ker se je lani ob tem času v Mehiki okužila s koronavirusom, je potrebovala veliko časa, da je znova prišla do želenega igralnega nivoja. Pozitivna plat lanske nesrečne zgodbe je, da na turnirjih na peščeni podlagi ne brani točk, tako da bo z morebitnimi uspehi krepko napredovala na svetovni lestvici. »Kot sem dejala že pred začetkom sezone, je moj prvi naslednji cilj uvrstitev med najboljših 50 igralk na svetu. Večkrat poudarjam, da ne maram preveč številk, ki lahko povzročijo, da se športnik obremenjuje z napačnimi stvarmi. Pomembnejše je, da se bolj posvečaš naslednji tekmi in se nanjo čim bolje pripraviš. Kot Asleigh Barty, ki je ves čas sledila svojim čustvom.«

Včeraj je bil v Ljubljani tudi menedžer Kaje Juvan Tomislav Polak. Dejal je, da je zadovoljen z napredkom Ljubljančanke v zadnjih mesecih, hkrati pa obžaloval virozo slovenske igralke, saj se turnir v Miamiju razpleta zelo presenetljivo, zato bi imela Kaja Juvan veliko možnosti za vrhunski rezultat. Pristavil je, da njegova varovanka postaja vse večja profesionalka, da so njene želje vse konkretnejše na poti do odločilnega preboja. Kaja Juvan odgovarja, da na njeni športni poti trenutno ni stvari, ki bi jo nujno potrebovala. Pravi, da ji predvsem veliko pomeni podpora, tudi finančna, ki jo nujno potrebuje v boju z najboljšimi igralkami. Veseli se prihajajoče peščene sezone, saj pravi, da se, čeprav se v zadnjih sezonah največ posveča trdi podlagi, na pesku najbolje znajde. »Na trdi podlagi se vsako leto bolj enakovredno kosam z najboljšimi igralkami. Veselim se dvobojev na pesku, saj lahko vsaka igralka s skrajšanimi žogami in menjavami ritma pokaže bolj raznovrstno igro kot na drugih podlagah,« sklene Kaja Juvan.

O bližajočem se Pokalu Billie Jean King Teden med 11. in 17. aprilom bo v Antalyi zelo naporen, saj bo slovenska teniška reprezentanca na pokalu federacij odigrala najmanj pet dvobojev v petih dneh, če bo druga v svoji skupini, pa jo šesti dan čaka še odločilni šesti v boju za napredovanje iz 1. evroafriške skupine. Koliko Kaji Juvan pomenijo dvoboji za reprezentanco, kaže dejstvo, da si bo po Turčiji vzela teden dni tekmovalnega premora, potem pa bo odpotovala na močan turnir v Madrid. »Dvoboji v pokalu federacij so vselej nepredvidljivi, letos bodo še posebno naporni. Da mi veliko pomenijo, dokazujem s svojim rednim sodelovanjem. Veseli me, da tako razmišlja tudi Tamara Zidanšek, ki ima po prebolelem covidu nekaj težav pri vračanju na raven, kjer si želi biti. Podobne težave sem imela lani tudi sama. Moj glavni cilj je, da v Antalyo pridem čim bolje pripravljena. Veselim se tudi igranja s Tamaro med dvojicami, saj sva že dokazali, da sva lahko zelo dobri,« pred dvoboji Pokala Billie Jean King napoveduje Kaja Juvan in dodaja, da še ni pozabila zadnjega nastopa za Slovenijo, ko je zmanjkalo čisto malo, da bi uresničili cilj po napredovanju.