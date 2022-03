Ruski napadi z raketami, bombami in granatami na ukrajinska mesta ne popuščajo. Po ocenah ukrajinskega gospodarskega ministrstva je ruska vojska denimo poškodovala ali porušila že 10 milijonov kvadratnih metrov stanovanj. Najbolj je še naprej na udaru obkoljeni in porušeni Mariupolj. Ukrajinci pravijo, da ruska vojska ne dovoli evakuacije, ruska stran pa to očita ukrajinski. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pravi, da še vedno ni mogoče v mesto pripeljati hrane in zdravil in da ruske sile bombardirajo konvoje s humanitarno pomočjo. Tudi iz Kijeva včeraj ni bilo mogoče več evakuirati ljudi.

Razmere v Mariupolju, ki je pristanišče regije Doneck, bi se lahko samo še slabšale, glede na to, da so iz ruskega generalštaba pred nekaj dnevi sporočili, da se bodo odslej osredotočili na osvoboditev celotnega Luganska in Donecka. Tudi če je to res, se bodo boji nadaljevali v drugih delih Ukrajine, saj bo ruska vojska poskušala nase vezati ukrajinske sile drugje, da bi lažje osvojila ves Donbas.

Francoska televizija France 2 pa je poročala, da so ruske sile pri Mikolajevu, prek katerega so hotele ob obali Črnega morja nadaljevati pohod proti 130 kilometrov oddaljeni Odesi, doživele tako hud poraz, da so se morale umakniti 50 kilometrov vzhodno. Francoski general Vincent Desportes ocenjuje, da ruska vojska po vrsti neuspehov, čeprav je uporabila glavnino svojih sil in najboljše enote, potrebuje mesec dni premora, da bi na novo izdelala načrte, izboljšala oskrbo in dvignila moralo. Vendar bo spomladi še več težav z oskrbo, ker po blatu ni mogoče voziti, Ukrajinci pa bodo zaradi listja na drevesih ob cestah še lažje postavljali zasede.

Omejitev vstopa v Rusijo

Premor v ruskih operacijah skuša Zelenski izkoristiti za to, da bi ustavil vojno. Pred novim krogom pogajanj z Rusijo, ki naj bi se začela danes v Carigradu, je štirim neodvisnim ruskim novinarjem sporočil, da je pripravljen organizirati referendum glede ukrajinske nevtralnosti, vendar šele po umiku ruskih sil in varnostnih zagotovilih tretjih držav. Kaj zahteva ruski predsednik Vladimir Putin, ni povsem jasno, je pa nevtralnost korak naproti zahtevam Moskve.

Zelenski je v omenjenem pogovoru prišel na dan tudi s predlogom, da se ruske sile umaknejo na območje, ki so ga ruski separatisti nadzirali pred 24. februarjem, potem pa bi se državi dogovorili, kako rešiti »zapleteno vprašanje Donbasa«. Še vedno pa zahteva ozemeljsko celovitost države in zavrača demilitarizacijo, rekoč da Ukrajina potrebuje močno vojsko, ki bo varovala nevtralnost. V Rusiji objave tega intervjuja niso dovolili. In tam je zaradi cenzure začasno nehal izhajati časopis Nova Gazeta, ki ima ugled v demokratičnem svetu, njegov glavni urednik Dmitrij Muratov je lani dobil Nobelovo nagrado za mir. Muratov je dejal, da jim grozi uradna prepoved izhajanja, ker so zaradi poročanja dobili že dve uradni opozorili. V Moskvi pa medtem pripravljajo še omejitev vstopa za državljane »neprijateljskih držav«, kamor sodijo tudi vse članice EU.