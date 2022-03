Predsedniki parlamentov držav članic Evropske unije se v Sloveniji udeležujejo dvodnevne konference, ki jo vsako pomlad pripravi prejšnja predsedujoča Svetu Evropske unije. Dogodek, na katerem je vselej tudi predsedujoči evropskemu parlamentu, zdaj je to Maltežanka Roberta Metsola, je namenjen razpravi o delu in vlogi parlamentov ter aktualnih temah, kjer je letos v ospredju vojna. Na Brdu pri Kranju so predstavniki tridesetih držav članic EU in nekaterih kandidatk.

Konferenci, ki predstavlja dogodek z največjo oziroma najvišjo mednarodno politično udeležbo v Sloveniji letos, predsedujeta predsednika državnega zbora in državnega sveta, Igor Zorčič in Alojz Kovšca. Vse udeležencev je 39 – iz držav z dvodomnim parlamentom sta na konferenco povabljena predsednika obeh domov.

Uradni temi konference sta vloga parlamentov v kriznih situacijah ter vloga EU kot poroka stabilnosti, varnosti in blaginje v regiji. Zorčič je uvodoma izpostavil vlogo parlamentov v pospeševanju širitvenega procesa Evropske unije, Kovšca pa je izrazil prepričanje, da smo se iz reševanja covidne krize marsikaj naučili in bo to omogočilo bolj učinkovite, odgovorne in enotnejše odzive na izredne razmere, kakršna je zdaj vojna v preddverju EU. Roberta Metsola je poudarila, da velika večina evropskih poslancev priznava evropsko perspektivo Ukrajine, da čim prej postane kandidatka za članstvo. Pomagati želimo vsem beguncem ter dodatno poskrbeti, da sprejete sankcije čim prej pripeljejo do miru in konca vojne, je dejala.