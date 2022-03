Negativna selekcija malega vazala

Odloči se, na kateri strani si, je ukrajinski predsednik Zelenski te dni javno pozval Viktorja Orbana, in ta je seveda pozelenel in hkrati zardel. Njegova avtokracija je na resni preizkušnji. Račune ji izstavljajo na vseh straneh: opozicija doma, Zelenski na vzhodu, EU na zahodu. In najbolj žalostno, zaradi njegovega proruskega taktiziranja so se nekoliko ohladili tudi ljubezenski odnosi z najboljšimi prijatelji, s katerimi je tako uspešno spodjedal pravni red EU, zdaj pa so šli »junaki« v Kijev brez njega. No, morda so šli. Če verjamemo viralnemu videu, smo namreč gledali le šarado, inscenacijo »kijevskega srečanja« nekje na varnem na Poljskem, kamor naj bi pritekel tudi Zelenski; ta žal v teh neznosnih časih ne more izbirati oblik pomoči, ki jih (vzhodni) zahod izumlja v svojih oportunističnih notranjepolitičnih preračunavanjih. Tudi če je video lažen, vsebuje vse elemente resnice: da je/bi bil odhod v Kijev nevarna neumnost avtokratov za domačo in EU politično rabo (slednja se je seveda znašla v poziciji, da je morala pogoltniti ta podtaknjeni knedelj in ga s stisnjenimi zobmi še pohvaliti); da so/bi tvegali življenja, to pa je od državnikov povsem neodgovorno – pomislimo, če bi se jim kaj zgodilo, bi tri države v teh politično tako krhkih časih ostale obglavljene. Predvsem pa so/bi v Ukrajini s svojo navzočnostjo ogrožali tudi življenja Ukrajincev. Če so želeli pomagati, bi se raje v EU borili za strožje sankcije zoper Rusijo. Da gre znova za resno neuravnovešenost, pa kaže tudi Janševa napotitev odpravnika poslov v Ukrajino.