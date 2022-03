Ukrajina je danes posvarila, da je humanitarna kriza v Mariupolju "katastrofalna". Od začetka ruske invazije pred štirimi tedni in pol naj bi v mestu umrlo najmanj 5000 ljudi.

»V mestu je bilo pokopanih okoli 5000 ljudi, vendar so se pokopi pred desetimi dnevi ustavili zaradi nenehnega obstreljevanja«, je po telefonu povedala svetovalka ukrajinskega predsednika Tetjana Lomakina, pristojna za humanitarne koridorje.

Kot je navedla, je število ubitih mogoče oceniti le na podlagi trupel, ki so ostala pod ruševinami. Po njenih besedah bi lahko bilo govora o 10.000 mrtvih.

Humanitarne razmere so najhujše prav v Mariupolju, kjer je po ukrajinskih navedbah v nečloveških razmerah obtičalo okoli 160.000 civilistov, ki nujno potrebujejo hrano, vodo in zdravila. Mesto je tarča nenehnega ruskega obstreljevanja.

O uničenju poročajo tudi iz vzhodnoukrajinskega mesta Harkov. Tam je bilo od začetka ruskih napadov uničenih skoraj 1180 večnadstropnih stanovanjskih stavb. Ob tem je bilo uničenih tudi več kot 50 vrtcev, skoraj 70 šol in 15 bolnišnic, je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Unian danes povedal župan Harkova Ihor Terehov.

Ruske sile so mesto v zadnjih 24 urah skoraj 60-krat obstreljevale s topništvom in minometi. Informacij o tem sicer ni mogoče neodvisno preveriti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

To drugo največje ukrajinsko mesto je zapustilo približno 30 odstotkov prebivalstva, vendar se jih je nekaj ponovno vrnilo, je še povedal Terehov. Pred začetkom ruske invazije je imel Harkov okoli 1,5 milijona prebivalcev. Od ruske invazije pred štirimi tedni in pol so ruske sile mesto obstreljevale iz zraka in s topništvom.

Prebivalci, katerih domovi so bili bombardirani, so nastanjeni v še preostalih šolah, vrtcih, kleteh in postajah podzemne železnice. Kljub napadom so veletrgovine v Harkovu še vedno odprte in na voljo so vsa potrebna živila. Harkov se s humanitarno pomočjo oskrbuje tudi iz drugih mest, razmere v mestu opisuje dpa.

Ukrajinske sile, ki so v okolici Harkova uspešno izvedla več protinapadov, so danes po poročanju AFP ponovno zavzele majhno vas, ki leži približno pet kilometrov od mesta. Pripadniki ukrajinske vojske so zavarovali uničene domove v naselju Malaja Rohan, potem ko so do tam pregnali ruske sile.

Pred novimi neposrednimi pogajanji med Ukrajino in Rusijo ta teden v Turčiji pa so se razmahnili tudi spopadi v okolici prestolnice Kijev. Zaradi ruskih napadov je prekinjena oskrba z elektriko v več kot 80.000 domovih, so sporočili ukrajinski predstavniki.

»Sovražnik poskuša prebiti koridor okoli Kijeva in blokirati prometne poti«, je dejala namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Gana Maljar. »Obramba Kijeva se nadaljuje. Danes je zelo resno«, je opisala razmere.