V ojko Tadina je julija lani sklenil pisni sporazum s celjskim tožilstvom. V njem je priznal šest očitanih kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov in se strinjal s petletno zaporno kaznijo. Predsedujoča mariborska okrožna sodnica Andreja Lukeš je na včerajšnjem predobravnavnem naroku sprejela sklenjen sporazum, Tadini dosodila dogovorjeno kazen in se strinjala s predlogom obrambe, da jo odsluži na odprtem oddelku zapora v Rogozi. Sodba še ni pravnomočna.

Vohljač je bil sodni zapisnikar

Danes 30-letni Tadina iz Rogaške Slatine se je leta 2018 zaposlil kot zapisnikar na kazensko-preiskovalnem oddelku celjskega okrožnega sodišča. Čez čas so ga začeli sumiti, da zlorablja dostop do dokumentov sodišča in da tajne podatke posreduje v kriminalno podzemlje. Nekateri osumljeni so bili namreč očitno obveščeni, da jim prisluškujejo in da bodo pri njih opravljene hišne preiskave.

Trdnih dokazov, da je vohljač Tadina, preiskovalci niso imeli. S soglasjem sodišča so zato sprožili prikrite ukrepe, prestregli ter posneli so osumljenčeve telefonske pogovore s člani kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem ilegalnih migrantov in preprodajo prepovedanih drog. Preiskavo, ki je potekala od sredine leta 2020, so celjski kriminalisti sklenili aprila lani. Pridržali so 12 ljudi, šest jih je preiskovalna sodnica vtaknila v pripor. Med njimi je bil tudi Vojko Tadina, ki so ga po uspešni pritožbi na višje mariborsko sodišče septembra izpustili na prostost.

Razkril najmanj sto zaupnih dokumentov

»Preživljal sem težko obdobje in sem težave napačno reševal, zavedla me je tudi družba ter sem tonil globlje in globlje. To bi moral rešiti drugače. Vse bi spremenil, a zdaj je že prepozno,« se je včeraj kesal obtoženi. »Česa podobnega ne bom nikoli več storil. Tudi čas v priporu mi je pomagal, da sem začel drugače razmišljati. Želim si ustvariti družino z bivšo partnerico in skrbeti za najina mladoletna otroka. Od danes sem zaposlen za nedoločen čas, plačujem preživnino.«

»Po zbranih ugotovitvah je osumljeni neupravičeno razkril najmanj sto zaupnih dokumentov, zaradi česar je bilo ogroženih tudi več preiskav,« je aprila lani razkril Damjan Turk, vodja celjskih kriminalistov. »Očitana kazniva dejanja so bila izjemno zavržna, saj je obtoženi kompromitiral kar devet zadev, v kateri so se izvajali prikriti preiskovalni ukrepi, poleg tega je nepooblaščenim osebam izročil veliko tajnih podatkov,« je v včerajšnji sklepni besedi izpostavila mariborska okrožna tožilka Ivanka Slana.

V sklopu sodnega postopka zoper Tadino so soobtoženi štirje. Krivdo je priznal le še Mariborčan Danijel Šenveter. Zaradi pomoči pri zlorabi tajnih podatkov mu v skladu s ponudbo tožilke grozi največ 22 mesecev zapora. Sodnica bo sodbo razglasila na posebnem naroku.