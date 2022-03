Za pridobitev osebnih dokumentov dodatne uradne ure na upravnih enotah

Upravne enote bodo imele ta teden dodatne uradne ure, a le za pridobitev osebnih dokumentov, torej osebne izkaznice, potnega lista ali vozniškega dovoljenja. V četrtek bodo okenca za nenaročene stranke odprta med 8. in 15. uro, v soboto pa od 8. do 12. ure, so objavili na spletni strani ministrstva za javno upravo.