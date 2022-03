Policisti so bili kmalu po požaru namreč obveščeni še o dveh podobnih dogodkih v središču mesta. Šlo je za požar na smetnjaku ob nekem lokalu, ki bi se kaj lahko razširil še na objekt, a ga je občan k sreči sam pogasil. Na Cankarjevem nabrežju pa je gorela še ponjava stojnice. »Po prejemu obvestila občanke o gibanju osebe na kraju požarov je bil v bližini prijet 25-letni osumljenec. Po do zdaj zbranih obvestilih je osumljen, da je vlomil v zabojnik, nato pa v njem zanetil požar in da je zanetil še preostala opisana požara. Osumljenec, ki v preteklosti še ni bil obravnavan zaradi podobnih dejanj, je bil pridržan,« je sporočil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana.