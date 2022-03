Belokranjec za ugrabitev krivi državo

Dvainosemdesetletni Miroslav Moravec, ki so ga ilegalni prebežniki pred tremi leti ugrabili in ga imeli več ur zaprtega v avtomobilskem prtljažniku, od države zahteva odškodnino. Trdi, da bi to z aktivnejšim ravnanjem lahko preprečila.