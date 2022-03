Nepreslišano: Prof. dr. Rafael Mihalič

Italija ima veliko plinskih elektrarn, ki so drage in večino časa ne proizvajajo ničesar. Ampak če bi prišlo do krize, bi jih zagnali. Tudi če elektrarna proizvaja elektriko po 300 evrov za megavatno uro, je to še vedno ceneje od nedobavljene elektrike, saj se nedobavljena megavatna ura lahko šteje v stokratnikih cene. Je v prihodnosti še mogoče dobiti sredstva za gradnjo novih jedrskih elektrarn? Zakaj pa ne. To je odvisno od politike posamezne države, prav tako bo za projekt možno najti partnerja. Tudi Italijani bi bili verjetno pripravljeni sofinancirati drugi blok jedrske elektrarne, če bi postali solastniki. Pa verjetno še marsikdo drug, tudi Hrvati. Racionalno je graditi velike enote v solastništvu, čeprav solastništvu s Hrvati Slovenci nismo ravno naklonjeni. Veliko se stavi tudi na majhne jedrske enote, ki so še v razvoju, saj se zaradi regulative in ekonomije pa tudi političnih odločitev jedrska znanost v zadnjih desetletjih ni razvijala, kot bi se lahko. Če bi namenili toliko denarja, kot so ga namenili obnovljivim virom sumljive kakovosti, bi danes verjetno že imeli majhne hitre reaktorje. Pri tem bi lahko uporabljali 100-megavatne reaktorje, ki bi jih po 30 letih uporabe vrnili v tovarno. Ker bi šlo za standardizirano proizvodnjo, bi bilo lahko to ceneje, kljub temu da so manjše enote v principu vedno dražje na megavatno uro. Največja težava velikih jedrskih elektrarn je ravno v tem, da niso standardizirane, vsaka je unikum, kar izjemno podraži samo gradnjo. Lep primer je bil novi reaktor na Finskem, ki je zdaj začel obratovati, so pa bile velike težave pri izvedbi projekta. x Večer v soboto