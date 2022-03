V bližini dirkališča v Džedi so v petek jemenski uporniki Hutiji z raketami znova napadli tovarno v lasti naftne družbe Aramco, ki je glavni pokrovitelj formule ena in pomemben sponzor britanske dirkalne ekipe Aston Martin. Že prejšnjo nedeljo so Hutiji z raketami in droni napadli isti objekt, na rezervoarju za olje je izbruhnil požar, slišati je bilo eksplozije in videti goste oblake dima. Tik pred petkovim napadom je dirkalna karavana opravila prvi trening pred nedeljsko veliko nagrado Rdečega morja, prireditelji pa so ves čas zatrjevali, da je varnost vseh, ki v kakršnih koli vlogah sodelujejo na dirki, zagotovljena in da bo dirkaški vikend potekal po prvotnem programu.

Dan pred dirko si je na kvalifikacijah najboljši startni položaj – prvi »pole position« na že svoji 215. dirki v karieri – privozil Mehičan Sergio Perez (Red Bull), vse skupaj pa je krepko zasenčila huda nesreča Nemca Micka Schumacherja. Pet minut pred koncem drugega dela kvalifikacij, ki so bile zaradi nesreče dolgo prekinjene, je Schumacher silovito priletel v zaščitne ograde s hitrostjo okoli 250 km/h. Njegov dirkalnik se je nato odbil na drugo stran steze in v zelo razbitem stanju obstal ob zidu. Ljudi na progi in ob njej je zajela panika, kajti 23-letni Nemec ni takoj splezal iz razbitega vozila. Na srečo so nekaj minut kasneje iz njegove ekipe Haas sporočili, da je pri zavesti in že na poti v zdravstveni center na dirkališču, prireditelji pa so za odstranitev delov poškodovanega dirkalnika s steze in njeno čiščenje potrebovali več kot pol ure.

»Rad bi nastopil na dirki, a so mi zdravniki to preventivno odsvetovali. Seveda bom upošteval njihova priporočila,« je dejal Mick Schumacher, sin sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja, ki jo je odnesel brez poškodb, dirko pa je spremljal iz boksov. Poleg Nemca je v Savdski Arabiji manjkal tudi njegov rojak in štirikratni svetovni prvak Sebastian Vettel (Aston Martin), ki je zaradi okužbe s koronavirusom izpustil že uvodno preizkušnjo za VN Bahrajna.

Na stezi v Džedi sta Verstappen in Perez (oba Red Bull) dokazala, da je ekipa inženirjev in mehanikov po dvojnem odstopu v Bahrajnu zaradi težav z dovodom goriva (naredil se je vakuum, ki je ustavil bolid) dobro opravila svoje delo. Perez je bil največji osmoljenec dirke, saj je krog po njegovem postanku (k mehanikom je šel prvi med vodilnimi) s trčenjem za posredovanje varnostnega avta poskrbel Kanadčan Nicholas Latifi (Williams) in Mehičanova taktika postankov je propadla. Perez je izgubil vodstvo, v igri za zmago sta ostala le Leclerc in Verstappen, Nizozemec pa je Monačana prehitel nekaj krogov pred ciljem. »Boj je bil težak, tesen in napet, a se je super končalo. Vesel sem, da sem po odstopu v Bahrajnu le zmagal,« je bil zadovoljen 24-letni v Belgiji rojeni Max Verstappen, ki ima pogodbo z Red Bullom do konca leta 2028. Z drugim mestom je bil zadovoljen tudi le 16 dni mlajši Charles Leclerc, ki je ostal vodilni v skupnem seštevku za SP. »Na koncu mi je zmanjkalo dobre pol sekunde za zmago, a sem užival. Z Maxom sva dirkala pošteno in džentelmensko, tako bi morali vsi na vseh dirkah.«