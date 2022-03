Slovenska nogometna reprezentanca začenja novo obdobje, v katerem bo vse podrejeno uvrstitvi na zaključni turnir za evropsko prvenstvo leta 2024 v Nemčiji. Začela ga je z mondenimi pripravami v Dohi v Katarju, kjer je bil izid 1:1 na pripravljalni tekmi s svetovno podprvakinjo Hrvaško precej boljši, kot je bila igra varovancev selektorja Matjaža Keka. Slovenija je bolje zaigrala šele po menjavah po dobri uri igre in iztržila ugoden izid v sosedskem derbiju. Ko so bili na igrišču največji hrvaški zvezdniki z Modrićem, Kovačićem, Perišićem in Kramarićem na čelu, so bili Slovenci povsem nenevarni za gol tekmeca.

Pomočnik Boštjan Cesar zadolžen za prekinitve

Slovenija je preizkušala nov model igre s tremi branilci v zadnji vrsti (Brekalo, Bijol, Blažič) in obramba je delovala nekoliko bolje kot septembra lani na Poljudu v Splitu, ko so Hrvati zmagali s 3:0. Hrvati so v Dohi slovensko postavitev 5-4-1 prebijali predvsem po bokih, kjer sta igrala Sikošek in Karničnik, vendar ob zanesljivem vratarju Janu Oblaku, ki se je dobro postavljal in lovil predložke, niso imeli nevarnega zaključnega strela. Edini gol so dosegli po veliki napaki debitanta Brekala, ki je zgrešil celo žogo po globinski podaji. Slovenija optimizem gradi na predstavi v zadnje pol igre, ko je bila igra po zaslugi Verbiča in Šeška bolj konkretna in nevarna za gol tekmeca.

Slovenija je z izenačujočim golom iz prekinitve v sodnikovem dodatku nakazala, kaj bi bil lahko njen adut. Prekinitve so vedno adut manjših reprezentanc, kakršna je slovenska. Zlata generacija pod taktirko Srečka Katanca je do zgodovinskega uspeha z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo leta 2000 in svetovno prvenstvo dve leti kasneje prišla prav z zadetki iz prekinitev. Imela je sloves ekipe, za katero so predložki iz kotov ali s prostih strelov v režiji neponovljivega Zlatka Zahovića že skoraj pol gola. V slovenski reprezentanci je za prekinitve v obrambi in napadu v vlogi trenerja zadolžen nekdanji nebeški skakalec Boštjan Cesar, dolgoletni kapetan z zmagovalno miselnostjo in steber obrambe, ki je nov obraz v strokovnem štabu, v katerem ni več Igorja Benedejčiča in Milana Miklaviča.

»Tekmi izkoriščamo za preverjanje nekaterih zadev, da bi pokazali nekaj novega in tudi na takšen način prišli do drugačne energije. Razveseljuje, da smo nekatere stvari naredili dokaj dobro. Nova postavitev je prinesla nekaj težav pa tudi nekaj dobrih stvari. Pri nas ni delovala zvezna vrsta, ki smo jo zgostili s štirimi igralci,« je izpostavil Matjaž Kek, ki ga je najbolj motilo, da so igralci na trenutke pokazali preveč spoštovanja do tekmeca, zato je zahteval bolj bojevit odziv. Očitno je bilo, da je bil Šporar povsem osamljen v napadu. To se je zgodilo tudi na račun tega, ker sta imela najbolj kreativna igralca Zajc in Lovrić veliko defenzivnih nalog v zvezni vrsti, z namenom, da zatrejo kreativnost Modrića in druščine.

Kek bo iskal nove rešitve na sredini igrišča

Slovenija bo desetdnevne priprave v toplem Katarju, kjer je imela idealne pogoje za delo, sklenila danes ob 18.30 s prijateljsko tekmo s Katarjem, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo, ki ga bo ta država gostila med 21. novembrom in 18. decembrom letos. »Mogoče nas čaka celo težja tekma, kot je bila s Hrvaško. Gostitelj svetovnega prvenstva je zelo uigran, prejema malo zadetkov, ima kakovostne posameznike in je dobro voden,« je pohvale nizal Kek. Vse je podrejeno juniju, ko Slovenijo čakajo kar štiri tekme v enajstih dneh v ligi narodov v skupini s Švedsko, Norveško in Srbijo. »Že proti Katarju bomo videli, kako bodo nekateri igralci odgovorili na ritem druge tekme štirih dneh. Gremo po načrtu naprej. Malo bomo rotirali in iskali nove rešitve. Predvsem na sredini igrišča,« je pojasnil Kek.