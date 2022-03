V Rimu se ta teden mudijo predstavniki Indijancev, Inuitov in Metisov, pa tudi mladi in drugi preživeli, ki so bili žrtve zlorab v nekdanjih internatih in izobraževalnih ustanovah, ki jih je upravljala katoliška cerkev v Kanadi. S predstavniki domorodnih prebivalcev se v Vatikanu mudijo tudi njihovi družinski člani in šest kanadskih škofov, je poročala katoliška tiskovna agencija Kathpress.

Ključna zahteva kanadskih domorodnih prebivalcev je papeževo opravičilo za slabo ravnanje, zlorabe in grozljive razmere v nekdanjih šolah in izobraževalnih ustanovah, ki so jih bili deležni otroci domorodnih družin in ki so prišli na dan v preteklih letih. Toda papež Frančišek mora zaradi tega priti v Kanado, je za kanadsko mrežo CBC pred pogovori v Vatikanu povedala predsednica narodnega sveta Metisov Cassidy Caron.

»Ljudstvo Metisov je že začelo s težkim delom prisluhniti resnici, ki jo nosijo naši preživeli in družine,« je dejala predstavnica Metisov po sprejemu pri papežu. Kot je dodala, je sedaj na papežu, da sodeluje pri njihovem delu.

Papež jih je sprejel po odkritju posmrtnih ostankov več sto otrok iz katoliških internatov v Kanadi v minulih mesecih, ker je želel prisluhniti »bolečim zgodbam« preživelih, so sporočili s Svetega sedeža. Po poročanju Kathpress je do petka predvidenih več zasebnih srečanj predstavnikov kanadskih avtohtonih prebivalcev s papežem.

Maja lani so na zahodu Kanade odkrili več sto neoznačenih grobov blizu bivšega katoliškega internata, namenjenega asimilaciji otrok staroselcev. Temu je sledilo odkritje množičnega grobišča ob nekdanjem internatu na jugu Kanade s posmrtnimi ostanki 182 otrok, starih od sedem do 15 let.

Kanadski premier Justin Trudeau je po vrsti grozljivih odkritij papeža pozval, naj obišče Kanado in se opraviči.

Kanadska vlada je januarja sporočila, da je s predstavniki staroselcev dosegla dogovor v vrednosti 40 milijard kanadskih dolarjev (okoli 28 milijard evrov), ki jih bo namenila za odškodnine družinam staroselcev in za reformo diskriminatorne družinske politike.

Okoli 150.000 mladih Indijancev, Inuitov in Metisov so v 139 internatih po državi, ki jih je v imenu vlade upravljala katoliška cerkev, prisilno šolali od 19. stoletja pa vse do 90. let prejšnjega stoletja. Tam so bili izolirani od svojih družin ter odrezani od svojega jezika in kulture. Učence so pogosto fizično in spolno zlorabljali.

Po podatkih kanadske posebne komisije za iskanje resnice in spravo je v teh internatih umrlo več kot 4000 otrok, vendar točno število ni znano. Na območju internatov so v zadnjih letih odkrili več kot 1200 neoznačenih grobov otrok.