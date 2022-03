Gre za obsežen gozdni požar, ki je viden daleč naokoli. Zaradi velikega števila klicev na 112, gasilci občane obveščajo, da so o požaru seznanjeni in da intervencija že poteka. Aktivirani so gasilci, prav tako helikopter SV za gašenje, ki vodo zajema v jezeru Črnava v Preddvoru.

Zaradi požara je zaprta cesta Preddvor - sv. Jakob.