Rusija je že sporočila, da se bo odzvala na poteze Skopja, je poročal Reuters, ki ob tem navaja, da se je Severna Makedonija pridružila mednarodnim sankcijam proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino.

Gre za zadnjo v nizu odločitev o izgonu ruskih diplomatov zahodnih držav. Pred tem so se za to potezo odločile že ZDA, Poljska, baltske države in tudi Slovaška.

Rusko zunanje ministrstvo je v odgovor na odločitev Bratislave o izgonu ruskih diplomatov danes sporočilo, da bo Moskva izgnala tri slovaške diplomate. Ministrstvo je sporočilo, da je poklicalo na pogovor slovaškega veleposlanika v Moskvi in mu sporočilo, da so kot »povračilni ukrep« razglasili tri slovaške diplomate za »nezaželene osebe«.

Slovaška je namreč sredi meseca sporočila, da bo izgnala tri ruske diplomate »zaradi njihovega delovanja v nasprotju z dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih«, je še poročala AFP.

Poljska pa je minuli teden zaradi domnevnega vohunjenja izgnala 45 ruskih diplomatov. Ruski veleposlanik v Varšavi Sergej Andrejev je danes opozoril, da bo to imelo za posledico povračilne ukrepe Moskve. Dejal je tudi, da so omenjeni diplomati medtem že zapustili Poljsko, je poročala ruska tiskovna agencija Ria Novosti.