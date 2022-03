Iz RTVS so sporočili, da so na podlagi dejstev in dokazil ter dosedanje prakse pri izvajanju 12. člena zakona o RTVS, ki opredeljuje parlamentarne in neparlamentarne stranke, ugotovili, da je Naša dežela izkazala izpolnjevanje pogojev za priznanje statusa parlamentarne stranke, »in sicer na podlagi nasledstva kot del stranke DeSUS«. Skladno s tem pa bo v predvolilnih soočenjih nacionalne televizije obravnavana kot parlamentarna stranka.

Iz dopisa generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha izhaja, da se je RTVS za tak korak odločila, ker sta k Naši deželi prestopila Branko Simonovič in Ivan Hršak, ki sta trenutno poslanca poslanske skupine DeSUS ter da sta na prejšnjih parlamentarnih volitvah kandidirala na isti listi kot Aleksandra Pivec in» drugi člani, ki so iz stranke DeSUS prestopili v stranko Naša dežela«. Članica Naše dežele je tudi Mateja Udovč, nepovezana poslanka, izvoljena na listi SMC.

Kot drugi razlog so v dopisu RTVS navedli, da je bil v predvolilnem času leta 2014 stranki Zavezništvo Alenke Bratušek priznan status parlamentarne stranke, in sicer kot naslednice dela Pozitivne Slovenije, čeprav je stranka Pozitivna Slovenija obstajala še naprej. »Na volilnih soočenjih leta 2014 je bil tudi stranki Pozitivna Slovenija priznan status parlamentarne stranke,« so zapisali na RTVS. Po njihovih navedbah gre za identične okoliščine in je z vidika preprečevanja diskriminacije "nujno, da enake okoliščine obravnavamo enako".

Iz mnenja pravne službe RTVS iz prejšnjega tedna izhaja, da zahtevi Pivčeve ni mogoče ugoditi oz. da stranke »Naša dežela ni mogoče šteti za parlamentarno stranko«. Prav tako so zavrnili podobno zahtevo Gibanja Svoboda Roberta Goloba, ki se sklicuje na aktualna nepovezana poslanca Janjo Sluga in Jurija Lepa.

Pravna služba RTVS je ugotovila, da pogoje statusa parlamentarne stranke izpolnjuje le gibanje Povežimo Slovenijo, ki ima v svojih vrstah stranko Konkretno, ki je pravna naslednica stranke SMC in ima v parlamentu poslansko skupino štirih poslancev, hkrati pa je v gibanje vključena tudi stranka SLS, ki ima v evropskem parlamentu poslanca Franca Bogoviča.

Stranka DeSUS odločno protestira proti ravnanjem in potvarjanju dejstev Aleksandre Pivec, so sporočili iz stranke. Razglašanje Naše dežele za pravno naslednico stranke DeSUS so označili za nedopustno ravnanje, hkrati se sprašujejo od kje pravica bivši predsednici DeSUS, da si prilašča nasledstvo stranke, »ki je s svojimi dvomljivimi ravnanji naredila veliko škode na ugledu v javnosti«, poleg tega ji očitajo, da je izvedla napad na strankino članstvo, manipuliranje z dejstvi in tudi »pritisk na RTVS s konstrukcijo dejstev, ki ne morejo vzdržati strokovne pravne razlage«.

Pravnica Nataša Pirc Musar pravi, da je razlaga, da gre za »pravno nasledstvo pravnika nevredna argumentacija«. Pravno nasledstvo v pravu pomeni, da je nekdo nasledi pravno entiteto, ki je ukinjena, ki je ni več, pravni naslednik pa prevzame obveznosti, pravice, dolžnosti, vse, je pojasnila Pirc Musarjeva. »To v tem primeru ni, Aleksandra Pivec je izstopila iz stranke DeSUS in ustanovila svojo stranko,« je pojasnila.

Če pa govorimo o primeru Bratuškove, bi bilo po njenem mnenju treba pogledati, kdo so trenutni poslanci, ki zastopajo barve tudi novih strank. "In ta kriterij bi bil po mojem mnenju edini pravilen, kar pomeni, da parlamentarni stranki postaneta tako stranki Aleksandre Pivec kot stranka Roberta Goloba," meni Pirc Musarjeva. Po njenem mnenju pri tako pomembnem dogodku, kot so volitve, ni mesta za diskriminacijo.

Pirc Musarjeva je še dodala, da je bila to samovoljna odločitev generalnega direktorja RTVS, »hkrati pa tudi izrazito politična in diskriminatorna«. »Tega si generalni direktor nacionalne televizije ne bi smel privoščiti,« je še dodala.