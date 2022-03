Na današnji slovesnosti sta rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda in predsednik Fundacije Narodni dom Rado Race podpisala pogodbo o brezplačnem prenosu lastništva Fabianijeve palače.

Istočasno je potekal tudi podpis pogodbe za desetletno brezplačno uporabo stavbe, ki bo tržaški univerzi ostala na razpolago do obnove poslopja Gregoretti 2, napovedujejo v Fundaciji Narodni dom.

»S tem, da se ta postopek zaključi na prefekturi, v vladni palači ob prisotnosti predsednika republike, mislim, da več od tega si nismo mogli pričakovati in nam je v veliko čast, da bo predsednik republike prisostvoval podpisu,« je še pred podpisom po navedbah RTV dejal Rado Race.

Na Velikem trgu v Trstu se je po navedbah Primorskega dnevnika danes zbrala tudi manjša množica ljudi, ki je pričakala prihod italijanskega predsednika Mattarelle. Prisotni so bili med drugim tudi senatorka Tatjana Rojc, tržaški prefekt in vladni komisar Annunziato Varde ter državni sekretar na notranjem ministrstvu Ivan Scalfarotto.

»To je zame veliko zadovoljstvo, da je celotna narodna skupnost prevzela ta pomemben objekt, ki pomeni naložbo za prihodnost, za celotno mesto, kjer naj se vzpostavi nov dialog, ne le s samim mestom, ampak s celotnim zaledjem,« je za Radio Slovenija dejala Tatjana Rojc.

Z današnjim uradnim prenosom lastništva se je zaključil postopek, ki se je začel s podpisom dokumenta o vrnitvi Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Trstu ob srečanju predsednikov Italije in Slovenije, Mattarelle in Boruta Pahorja julija 2020, ob stoti obletnici fašističnega požiga poslopja.

Pahor je v izjavi za javnost ob današnji slovesnosti zapisal, da sta se o »tej možnosti s predsednikom Mattarello prvič uradno pogovarjala jeseni 2019, ob robu mednarodne konference v Atenah«.

»Da je vse skupaj uspelo, vključno z uradnim prenosom lastništva, gredo izrazi moje hvaležnosti obema voditeljema krovnih organizacij Slovencev v Italiji Kseniji Dobrili in Walterju Bandlju, pa senatorki Tatjani Rojc, veleposlaniku Tomažu Kunstlju in generalnemu konzulu Vojku Volku ter vsem vztrajnim Slovencem in Italijanom vseh generacij, ki so verjeli in verjamejo v pravičnost, dobrososedstvo, prijateljstvo in sožitje v evropskem duhu,« je še dodal Pahor.

Italijanska vlada je ustrezno pravno podlago za prenos lastništva zagotovila oktobra lani, parlament pa je nato vladno uredbo potrdil decembra.

Slovenski Narodni dom v Trstu je bil zgrajen leta 1904 in je predstavljal osrednjo kulturno ustanovo tržaških Slovencev. Gostil je številne slovenske organizacije in je imel dvorano, v kateri so prirejali predavanja, koncerte, predstave, zborovanja in druge prireditve, ter hranilnico, kavarno in hotel. Načrt za masivno klasicistično stavbo je izdelal arhitekt Maks Fabiani. Pripadniki italijanskih fašističnih in nacionalističnih skupin so Narodni dom 13. julija 1920 napadli in požgali. Še isti dan so se znesli tudi nad 21 drugimi slovenskimi in slovanskimi ustanovami v Trstu.