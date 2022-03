Severna Koreja je v četrtek testirala novo medcelinsko raketo, ki je letela višje in dlje kot prejšnje, in sicer naj bi dosegla okoli 6250 metrov višine in letela 1090 kilometrov daleč. Raketa je pristala v Japonskem morju, v izključni gospodarski coni Japonske. To je bila prva izstrelitev rakete Hwasong-17, ki so jo predstavili oktobra 2020.

»Le tisti, ki je opremljen z mogočno napadalno zmogljivostjo, nepremagljivo vojaško močjo, ki je nihče ne more ustaviti, lahko prepreči vojno, zagotovi varnost države in obvlada ter nadzoruje vse grožnje in izsiljevanja imperialistov, «je Kim po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA dejal delavcem, ki so sodelovali pri izstrelitvi rakete.

»Še naprej bomo zasledovali cilj krepitve nacionalnih obrabnih sposobnosti«, je dodal.

Analitiki ocenjujejo, da je četrtkova uspešna izstrelitev okrepila Kimovo zaupanje, da je Severna Koreja na pravi poti krepitve svoje obrambe, in da je moč v prihodnje zato pričakovati še več podobnih poskusov.

Do severnokorejske izstrelitve prihaja v občutljivem obdobju za regijo, saj bo Severna Koreja do maja v obdobju prenosa predsedniških pooblastil, ZDA pa so močno vpete v dogajanje, povezano z rusko invazijo v Ukrajini.