Po navedbah Izraela sta bila v napadu ubita dva policista, nemška tiskovna agencija dpa navaja, da je šlo za 19-letna mejna policista. Policisti protiterorističnih enot so bili sicer po naključju na kraju streljanja in so posredovali ter ubili oba napadalca.

»Naši policisti so uspeli nevtralizirati napadalca in preprečiti večji teroristični napad,« je za izraelsko nacionalno televizijo povedal tiskovni predstavnik policije Eli Levi.

Še štiri ljudi so odpeljali v bolnišnico, dvema so pomoč nudili na kraju napada, navaja britanski BBC. Dpa navaja, da so bili poškodovani tudi pripadniki varnostnih sil.

Izraelska policija je po smrtonosnem napadu aretirala šest oseb, je poročanje izraelskega radia povzela dpa. Napadalca sta bila sorodnika, izraelska Arabca, so dodali.

Odgovornost za napad je prevzela Islamska država v videu, objavljenem na spletnih družbenih omrežjih. Gre sicer za nenavadno potezo, saj je ta organizacija s tem prvič po letu 2017 prevzela odgovornost za napad v Izraelu.

Do nedeljskega napada je prišlo v času, ko je Izrael gostil zgodovinski vrh s tremi državami Arabske lige, s katerimi je normaliziral diplomatske vezi, ter Egiptom in ZDA. Po navedbah izraelskega zunanjega ministra Jairja Lapida so vsi prisotni voditelji napad obsodili, medtem ko ga je gibanje Hamas, ki nadzoruje območje Gaze, označil za »junaško operacijo«.