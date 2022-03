Ponoči bo še pretežno jasno, proti jutru pa bo oblačnost od zahoda pričela naraščati. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 5, ob morju in v krajih z vetrom od 6 do 9 stopinj Celzija.

V torek bo na Primorskem in Notranjskem zmerno oblačno, drugod bo še dokaj sončno. Jugozahodni veter se bo čez dan nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na vzhodu do 21 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V sredo se bo povsod pooblačilo. Od jugozahoda bo pričelo deževati, na vzhodu bo padavin malo. Še bo pihal jugozahodnik. V četrtek bo oblačno s padavinami. Ohladilo se bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi. Ob šibkih vetrovih zahodnih smeri nad naše kraje še vedno doteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo jasno vreme, le nad severnim Jadranom bo zjutraj ponekod megla. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. Še bo toplo. V torek se bo od zahoda postopno zmerno pooblačilo, več jasnine bo v krajih vzhodno od nas. Še bo pihal jugozahodnik.

Biovreme: V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden. V torek pa se bo vremenska obremenitev postopno krepila.