Pri reševanju je bilo potrebno razširiti 150 metrov dol ozek rov - meander, tako da se je zaradi miniranja reševanje precej zavleklo.

V akciji je sodelovalo skupno 59 jamarskih reševalcev in domačih, tolminskih jamarjev. Pomagali so tudi reševalci Gorske reševalne službe, državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, tolminska civilna zaščita in enoti policijskega in vojaškega helikopterja.

Primadona je jama na pobočju Tolminskega Migovca v tolminski občini, njen vhod je na približno 1800 metrih nadmorske višine. Gre za poševno in stopnjasto brezno dolžine 8046 metrov in globine 645 metrov. Tolminski jamarji v njej intenzivno raziskujejo zaradi možnosti najdbe novih rovov, je še povedal Zakrajšek.

V tej jami se je leta 2016 hudo poškodoval britanski jamar.